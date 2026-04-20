Thả cá thể vích quý hiếm nặng 60 kg về đại dương

BĐBP Cà Mau phối hợp với Kiểm lâm và ngư dân thả Vích nặng 60 kg về với biển. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 19/4, trong lúc kiểm tra hàng, ông Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ ấp Bảo Vĩ, xã Tân Ân, phát hiện một cá thể vích với trọng lượng khoảng 60kg bị mắc vào giàn lưới đáy, ngay sau đó ông Nghĩa cùng với các ngư dân tổ chức cứu hộ cá thể vích.

Sau khi đưa cá thể vích về chăm sóc tạm thời, ông Nghĩa đã chủ động thông báo cho lực lượng biên phòng để phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, đồn phối hợp với Hạt Kiểm lâm và ngư dân thả các cá thể là động vật nguy cấp, quý hiếm về với tự nhiên.



Trước đó, trong ngày 18/4, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, Hạt Kiểm Lâm Ngọc Hiển cùng ngư dân đã thả 2 cá thể đồi mồi và vích do ngư dân bắt được về tự nhiên an toàn/.