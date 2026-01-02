Tết Việt tại Malaysia: Cầu nối văn hóa và giao thương quốc tế

Tiết mục múa khèn tại lễ khai mạc Lễ hội Tết Việt 2025 tại Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Ảnh: Hằng Linh-PV TTXVN tại Kuala Lumpur.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam, nhấn mạnh hội chợ là dịp để các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam được gìn giữ và lan tỏa trong dòng chảy hội nhập. Đồng quan điểm, bà Trần Thị Tuyết Trinh, đại diện Ban Tổ chức, cho biết chương trình mang ý nghĩa kết nối quan trọng cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Malaysia. Chương trình năm nay có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia, mang đến những sản phẩm chất lượng, tạo nên một thị trường sôi động và đa dạng. Đây là bước khởi đầu cho mục tiêu phát triển quy mô lớn hơn trong những năm tới.

Theo các nhà tổ chức và doanh nghiệp, đây là cơ hội quý báu để giao lưu và kết nối giao thương trong môi trường quốc tế. Ông Nguyễn Đức Tuyến, nhà tổ chức sự kiện từ Việt Nam, nhận định hội chợ giúp doanh nghiệp trong nước trải nghiệm thực tế về thị trường quốc tế. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Trầm, đại diện một doanh nghiệp tham gia sự kiện, bày tỏ niềm tự hào khi mang sản phẩm thuần Việt đến gần hơn với người tiêu dùng tại Malaysia, coi đây là tiền đề để mở ra những hướng phát triển mới.

Hội chợ không chỉ thu hút cộng đồng người Việt mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp với khách tham quan quốc tế. Anh Babu Malam, một lao động người Bangladesh tại Malaysia, bày tỏ sự thích thú trước sân khấu biểu diễn sôi động và các gian hàng được trang trí đẹp mắt, đồng thời cảm nhận được niềm hạnh phúc chung của mọi người tham dự.

Sự thành công của Hội chợ ẩm thực Tết Việt 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối bền vững, thúc đẩy mối quan hệ giữa cộng đồng và doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Malaysia ngày càng gắn kết chặt chẽ./.