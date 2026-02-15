Tết Việt "hút" khách Tây

Trò chơi dân gian nhảy sạp trong chương trình “Hội làng khai xuân” tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, thu hút sự tò mò của du khách quốc tế.

*Cảm nhận sâu sắc văn hóa Tết Việt



Hơn chục năm qua, “Lễ hội bánh chưng” tại The Cliff Resort & Residencses, ở phường Mũi Né, Lâm Đồng tỉnh được tổ chức đều đặn, trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc. Sự kiện thu hút hàng trăm du khách quốc tế đang du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực Phan Thiết, Mũi Né và vùng lân cận tham gia.



Lễ hội tái hiện phong tục gói bánh chưng - biểu tượng ẩm thực gắn liền với truyền thống, văn hóa của dân tộc; đồng thời tạo không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu ý nghĩa văn hóa sâu sắc của ngày Tết Việt. Qua từng năm, chương trình được đổi mới nhưng vẫn giữ trọn phong vị những ngày Tết miền biển.



Theo đại diện The Cliff Resort & Residencses, năm nay, Lễ hội bánh chưng tiếp tục tạo dấu ấn mới khi mở rộng quy mô với hơn 200 du khách quốc tế tham gia gói bánh chưng bằng lá dong. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm mặc áo dài truyền thống, viết thư pháp, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực Tết… Cách tổ chức sinh động giúp du khách trực tiếp trải nghiệm của không khí Tết Việt, góp phần tạo nên một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo của điểm đến Mũi Né mỗi độ Xuân về.



Những trải nghiệm mới mẻ ở không gian Tết Việt giúp hành trình nghỉ dưỡng của du khách trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

Tham gia lễ hội, anh Antije, du khách đến từ Đức đi từ ngạc nhiên đến thích thú. “Lần đầu được tận tay gói bánh chưng - món ăn biểu tượng của người Việt Nam trong ngày Tết truyền thống là một trải nghiệm rất thú vị. Không khí ở đây thật náo nhiệt, vui tươi. Nhìn cách các bạn trang trí không gian đón Xuân ngập tràn sắc màu, chúng tôi thêm hiểu hơn ý nghĩa các nghi lễ truyền thống của mỗi vùng đất”, anh Antije chia sẻ.



Tại Pandanus Resort, phường Mũi Né, chuỗi hoạt động Tết Nguyên đán cũng được tổ chức thường niên, trở thành điểm thu hút du khách quốc tế với nét đặc trưng của Tết miền biển. Năm nay, chuỗi sự kiện Xuân an nhiên - Tết đoàn viên được mở màn bằng chương trình “Hội làng khai Xuân” với những hoạt động văn hóa đặc sắc và các trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, bầu cua, nặn tò he, gieo quẻ đầu năm, xin chữ, thưởng thức bánh mứt truyền thống… Ngoài ra, tại đây còn tổ chức “Dạ tiệc khai Xuân” với các món ăn đặc trưng ngày Tết cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật kéo dài từ ngày 24 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. Các hoạt động này góp phần mang đến không khí Tết đậm bản sắc văn hóa Việt, giúp du khách có thêm trải nghiệm tương tác, giúp hành trình nghỉ dưỡng trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.



Du khách Motger Josélyne, đến từ Pháp đặc biệt ấn tượng với không gian Tết Việt được tái hiện sinh động, từ cách trang trí mai, đào, câu đối đỏ đến các hoạt động thưởng thức ẩm thực truyền thống và trò chơi dân gian. Theo bà Motger Josélyne, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết ngay tại khu nghỉ dưỡng giúp du khách quốc tế đang lưu trú dài ngày trong mùa trú đông có thêm nhiều lựa chọn vui chơi, khám phá văn hóa địa phương mà không cần di chuyển xa.



Đặc biệt, nhiều du khách sau khi trải nghiệm Tết Việt đã quay trở lại trong các dịp tiếp theo hoặc giới thiệu điểm đến cho bạn bè, người thân. Điều này góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.



Chị Julia (du khách đến từ Nga), đây là lần thứ 6 chị đến với Mũi Né và cũng là lần thứ 2 được trải nghiệm không gian Tết Việt. Ngoài gói bánh chưng, chị được đi dạo chợ hoa, Tết của Việt Nam tràn ngập sắc hoa, rộn ràng. Chị mong muốn mọi người đón một năm mới có nhiều niềm vui sức khỏe, hạnh phúc. Chị sẽ giới thiệu với bạn bè tôi ở Nga và mong lại có dịp đón Tết cổ truyền cùng các bạn Việt Nam.



*Du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa “lên ngôi”





Du khách quốc tế trong trang phục truyền thống các dân tộc thi gói bánh tại “Lễ hội bánh chưng” ở phường Mũi Né, Lâm Đồng.

