Tết Trung thu gắn kết cộng đồng người Việt tại Anh

Múa lân, một trong những hoạt động hấp dẫn nhất của Lễ hội. Ảnh: Minh Hợp - PV TTXVN tại Anh

Lễ hội thường niên do nhóm Gia đình Việt (VFP) tổ chức từ năm 2004, không chỉ giữ gìn và tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt mà còn gắn kết và quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt tại Anh. Là một trong 2 sự kiện thường niên lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Anh, Lễ hội Tết Trung năm nay thu hút đông đảo bà con kiều bào, đặc biệt là các gia đình Việt có các thế hệ sinh ra và lớn lên tại Anh.

Với các hoạt động phong phú từ múa lân, múa sạp, kéo co, biểu diễn nghệ thuật tới làm bánh Trung thu, kết đèn lồng, vẽ mặt nạ, thi đấu cờ vua, cá ngựa và các trò chơi dân gian…, lễ hội nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bà con kiều bào cũng như người dân sở tại, bởi mang đến những trải nghiệm văn hóa đầy thú vị.

Ẩm thực cũng là điểm nhấn của sự kiện khi bà con kiều bào và người dân địa phương được thưởng thức các đặc sản thuần Việt từ bánh nướng, bánh dẻo, bánh đậu xanh, các loại chè, mứt, tới các món ăn nổi tiếng như bún chả, bánh mì, phở, nem cuốn.

Tham dự sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Việt - Tham tán công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Anh - chia sẻ ý nghĩa của Tết Trung thu trong việc kết nối các thế hệ gia đình Việt cũng như kết nối cộng đồng kiều bào tại Anh. Ông cảm ơn chính quyền địa phương và VFP đã hỗ trợ các nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt ở sở tại, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ cộng đồng người Việt nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đóng góp cho sở tại và quê hương.