Tết trồng cây: Nâng cao ý thức bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Huế Nguyễn Chí Tài (phải) tham gia Tết trồng cây 2026. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 67 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường sâu sắc; là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng nhanh và bền vững của thành phố. Trong định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái và thân thiện môi trường, việc trồng cây, gây rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo nguồn lực cho phát triển du lịch sinh thái, kinh tế rừng, kinh tế carbon; qua đó, mở rộng không gian sinh thái, hình thành điểm đến du lịch, từng bước chuyển hóa tiềm năng thiên nhiên thành giá trị kinh tế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.



Ông Trần Hữu Thùy Giang kêu gọi các cấp, ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ rừng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (thứ 2, từ trái qua) và Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn (trái) tham gia Tết trồng cây 2026. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Trong năm 2025, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 57,18%. Toàn thành phố đã trồng trên 6.500ha rừng, trồng mới khoảng 1 triệu cây xanh phân tán, gieo ươm khoảng 18 triệu cây giống phục vụ trồng rừng, sản lượng gỗ khai thác khoảng 600.000m3. Đến nay, thành phố có hơn 14.000ha rừng trồng gỗ lớn, trên 15.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.



Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố Huế cùng các Sở, ban, ngành và đoàn thể đồng loạt trồng cây tại khu vực Công viên Hồ Thủy Tiên./.