Tết trồng cây lan tỏa không gian xanh, tiếp sức tinh thần người bệnh ung thư

Đại diện các khoa, phòng Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng nhận tượng trưng cây xanh để trồng tại lễ phát động. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Hoạt động trồng cây được triển khai đồng loạt tại các khoa, phòng trong toàn bệnh viện. Mỗi đơn vị trồng tối thiểu một cây xanh, ưu tiên các loại cây bóng mát phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan như bàng, bằng lăng, sao đen, muồng hoàng yến, bông giấy, bông trang…, với tổng số gần 200 cây. Việc trồng và chăm sóc cây được phân công trách nhiệm cụ thể cho từng khoa, phòng nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài, tránh hình thức.

Phong trào “Mỗi khoa, phòng - một cây xanh” cũng được đưa vào tiêu chí thi đua, đánh giá, xếp loại hằng năm, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong việc giữ gìn môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh.

Cùng với hoạt động trồng cây, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng tổ chức trang trí các tiểu cảnh, không gian đón Tết tại các khoa điều trị, tạo không khí vui tươi, ấm áp cho bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới.

Trước đó, trong các ngày 27 và 28/1, bệnh viện phối hợp với các đoàn thể, câu lạc bộ và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Gói Tết gửi yêu thương” với nhiều hoạt động như gói bánh chưng, bánh tét, chụp ảnh áo dài Tết, cắt tóc miễn phí, gian hàng ẩm thực, tặng chữ thư pháp, tặng tóc giả và quà Tết cho bệnh nhân ung thư đang điều trị.

Đại diện bệnh viện cho biết, nhiều bệnh nhân phải trải qua quá trình hóa trị, xạ trị kéo dài, chịu áp lực lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Những hoạt động đón Xuân ngay tại bệnh viện đã giúp người bệnh cảm nhận được không khí Tết, vơi bớt nỗi nhớ gia đình, tạo thêm động lực, tinh thần lạc quan để tiếp tục điều trị và vượt qua bệnh tật./.