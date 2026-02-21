Tết trồng cây giữa trùng khơi Trường Sa

Quân dân đặc khu Trường Sa trồng cây đầu năm. Ảnh: TTXVN phát

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã trồng và chăm sóc hơn 9.000 cây xanh. Trong đó, có hơn 1.500 cây trồng mới gồm dừa, mù u, bàng vuông, tra, phi lao, bão táp, muống biển và một số cây ăn quả; hơn 7.500 cây được chăm sóc, cắt tỉa tại khuôn viên các đảo.



Tết trồng cây đầu Xuân 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của quân và dân đặc khu Trường Sa trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững môi trường. Mỗi "mầm xanh" được vun trồng thể hiện trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ nơi "đầu sóng ngọn gió" đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là hành động thiết thực, cụ thể của mỗi người để thực hiện hiệu quả chương trình "Xanh hóa Trường Sa".



Năm 2025, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh và độ mặn cao nhưng đặc khu Trường Sa đã trồng mới hơn 100.000 cây xanh các loại; gieo trồng hơn 150.000 hố rau muống biển; gần 19.000 cây giống được ươm chiết, góp phần chủ động nguồn cây giống cho những năm tiếp theo.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết hưởng ứng Tết trồng cây. Ảnh: TTXVN phát



Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm tác động của gió bão và xâm thực do sóng biển. Nhiều mô hình vườn cây thanh niên, vườn rau tập trung, giàn cây leo chắn gió và hàng cây dọc đường tuần tra phát huy hiệu quả. Nhờ vậy, diện mạo các đảo của đặc khu Trường Sa từng bước đổi thay theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa lâu dài của việc trồng và bảo vệ cây xanh. Phong trào “Mỗi người một cây xanh”, “Đảo xanh - đơn vị mạnh” được triển khai gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.