Tết Sum vầy - Khẳng định tinh thần đồng hành với người lao động

"Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" diễn ra trong hai ngày 24-25/1/2026, với 19 gian hàng của 17 doanh nghiệp, cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu, sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động.

Tại đây, đoàn viên, công nhân lao động không chỉ được nhận phiếu mua hàng 0 đồng, phiếu mua hàng giảm giá mà còn được mua sắm các sản phẩm bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi, tham gia các hoạt động vui xuân, bốc thăm trúng thưởng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ khai trương Chợ Tết 0 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ quyết định trích gần 29 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn năm 2026 để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 21.900 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 15.000 vé xe cho 15.000 đoàn viên, công nhân lao động ở xa về quê đón Tết, với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 3.000 phiếu mua hàng 0 đồng với tổng trị giá 1,05 tỷ đồng và 5.000 phiếu mua hàng giảm giá với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 6.000 người lao động tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở; đồng thời, tổ chức thăm, chúc Tết 30 đơn vị có công nhân lao động phải trực và làm việc trong dịp Tết.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" đã trao tặng 2.650 vé tham gia bốc thăm trúng thưởng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng" và "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, tổ chức Công đoàn và toàn xã hội đối với đoàn viên, người lao động – lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đây cũng là dịp để tổ chức Công đoàn thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân đối với người lao động; khẳng định tinh thần đồng hành, chăm lo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Theo đồng chí Đỗ Ngọc Anh, những phần quà được trao tặng là sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, điều kiện làm việc của người lao động; tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo./.