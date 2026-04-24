Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 - tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đặc biệt, tại xã An Ninh, điểm tổ chức chính của Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 đã đề cao trách nhiệm huy động cả hệ thống chính trị và động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia; chủ động triển khai, tích cực chuẩn bị chu đáo các mặt công tác, theo dõi chỉ đạo chặt chẽ tiến độ thực hiện, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, những khó khăn, vướng mắc để phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các hoạt động đã góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết Quân - Dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; không ngừng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện mô hình trong thời gian qua đồng thời cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích, những kết quả đã đạt được để làm sao mô hình Tết Quân- Dân mừng Chôl Chnăm Thmây không chỉ là thương hiệu riêng của lực lượng vũ trang mà nó phải thực sự là một phong trào, một điểm nhấn của cả hệ thống chính trị thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định, Tết Quân - Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây là mô hình mang tính tổng hợp, toàn diện, với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú; vừa tổ chức vui chơi, vừa chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và đời sống cho bà con đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương. Qua đó, thể hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trong dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội Phó thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, Trụ trì chùa PituKhôsa Răngsây phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, năm 2026 có rất nhiều hoạt động, nhưng thành phố luôn hướng về bà con dân tộc Khmer với nhiều chương trình thiết thực. Đây cũng là năm đầu tiên trong sáu năm qua, thành phố Cần Thơ tổ chức Tết Quân - Dân thành công và ý nghĩa nhất, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa. Đã có 238 căn nhà được trao cho người dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tài trợ, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho đồng bào dân tộc.

Trong dịp này, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được triển khai: lắp đặt 140 đèn năng lượng mặt trời thắp sáng các tuyến đường; xây mới 3 cầu giao thông nông thôn (chiều dài 20–25 m); láng sân, lát gạch vỉa hè Trường Tiểu học với diện tích 2.442 m²; sửa chữa, đắp lề đường giao thông nông thôn dài 4,4 km; phát quang, dọn dẹp hơn 56 km tuyến đường giao thông; xây dựng tuyến đường hoa dài 5 km trên Tỉnh lộ 931. Đồng thời, xây mới 238 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 120 phần quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; 950 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer; trao 360 suất học bổng và 500 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5 tivi cho 5 trường học; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.200 người dân.