Tết Nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026: Trao yêu thương, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết

Ban tổ chức trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho phong trào nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh khẳng định, phong trào Tết Nhân ái năm 2026 nhằm tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp "thương người như thể thương thân" của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp với giá trị nhân văn: trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương và mỗi món quà dù ít, dù nhiều sẽ góp phần giúp cho người nghèo ai cũng có Tết để không ai bị bỏ lại phía sau, cùng đón Tết đầm ấm và đong đầy yêu thương. Bà Bùi Thị Minh cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân và các cá nhân đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời với nghĩa cử cao đẹp đối với người nghèo, người yếu thế tỉnh Phú Thọ trong những năm qua và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Tết Nhân ái để có thêm nguồn lực, kịp thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Bà Lê Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cho biết: Từ ngày 2 - 9/2/2026, tuần lễ Tết Nhân ái sẽ được triển khai đồng loạt tại tất cả các xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó có 3 chương trình “Chợ Tết Nhân ái” cấp tỉnh với các gian hàng 0 đồng và nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ phấn đấu vận động và trao tặng ít nhất 66.600 suất quà Tết, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng trở lên.

Tại lễ phát động, 39 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ nhiều phần quà với tổng giá trị 9,5 tỷ đồng để đồng hành cùng tỉnh Phú Thọ chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức cũng đã trao tặng học bổng từ quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cho 31 học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng các phần quà Tết cho 20 nạn nhân da cam và 30 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn gần 27.000 hộ nghèo, trên 36.600 hộ cận nghèo và hàng nghìn người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, công tác giảm nghèo và chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ. Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh với số tiền 11,8 tỷ đồng tặng trên 9.700 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ./.