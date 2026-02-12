Tết Hoàng cung: Lan tỏa hương sắc Tết cổ truyền

Chương trình “Tết Hoàng cung” năm nay được tổ chức trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham gia. Các hoạt động diễn ra trong không gian Phủ Nội vụ được thắp sáng bởi hàng trăm đèn lồng đa sắc màu.

Trình diễn thư pháp tặng chữ tại Chương trình “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Chương trình gồm chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, tái hiện không gian Tết truyền thống trong chốn Hoàng cung xưa. Tại chương trình diễn ra các trò chơi cung đình và dân gian, trải nghiệm không gian ánh sáng, trải nghiệm ẩm thực ngày Tết. Ngoài ra còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội thi gói bánh chưng, bánh tét, hội rước bánh dâng tiến tiền nhân và hoạt động trình diễn thư pháp tặng chữ.

Trò chơi dân gian tại Chương trình “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN



Vợ chồng chị Nguyễn Thu Hiền, phường Thuận Hóa, đến tham gia chương trình từ sớm. Chị Hiền chia sẻ, chương trình diễn ra trong không gian Phủ Nội vụ, ánh sáng từ nhiều đèn lồng truyền thống rất ấn tượng. Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động giàu bản sắc của Tết cổ truyền. Trong đó, chị rất ấn tượng với trình diễn thư pháp và đã được tặng chữ “An” để cầu chúc cho năm mới Bính Ngọ 2026 luôn được bình an.

Anh Nguyễn Ngọc và gia đình đến từ thành phố Đà Nẵng chia sẻ, gia đình anh dành thời gian để tham gia và tìm hiểu các hoạt động tại chương trình. Khi đến hội thi gói bánh chưng, bánh tét anh chị đã dừng lại rất lâu để con tìm hiểu về cách gói bánh; ý nghĩa của các loại bánh này dâng lên tổ tiên ngày Tết.

Chương trình nghệ thuật tại “Tết Hoàng cung” ở Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế phối hợp tổ chức và hướng dẫn nhiều trò chơi cung đình và dân gian tiêu biểu như xăm hường, bài vụ, đầu hồ, thả thơ… Các chương trình nghệ thuật đón Tết với những tiết mục Ca Huế và ca khúc về mùa xuân được dàn dựng công phu, góp phần tạo không khí rộn ràng, đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, thông qua chương trình, đơn vị mong muốn mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm văn hóa giàu giá trị, góp phần tôn vinh di sản cung đình Huế, đồng thời gợi nhớ và lan tỏa hương sắc Tết cổ truyền.

Chương trình “Tết Hoàng cung” diễn ra đến ngày 12/2./.