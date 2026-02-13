Tết hạnh phúc của “con nuôi Công an xã”

Thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, gắn với xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Từ thực tiễn địa bàn cơ sở, nhiều mô hình giàu tính nhân văn đã được hình thành, trong đó, mô hình “Con nuôi Công an xã” tại xã Ea Wer là một điểm sáng, lan tỏa sâu sắc tinh thần “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

Những ngày cận Tết, cán bộ Công an xã Ea Wer đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho em H’Nhiệt Êban (8 tuổi), con nuôi của đơn vị, đang sinh sống tại buôn Tul B. Căn nhà nhỏ vỏn vẹn khoảng 30m² vốn đơn sơ, chật chội nay trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười và sự quan tâm ấm áp của các “bố nuôi”.

H’Nhiệt sinh ra trong một gia đình thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Mẹ em là chị H’Ran Êban có 8 người con. Gia đình không có đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống chủ yếu trông chờ vào lao động thời vụ, bấp bênh. Trước đây, vì cái nghèo đeo bám, nhiều anh chị em trong nhà không có điều kiện đến trường.

Quan tâm, động viên con nuôi học tập. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, năm 2018, Công an xã Ea Wer đã đứng ra vận động hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà ở, tặng con giống để cải thiện sinh kế. Đến năm 2023, đơn vị tiếp tục nhận em H’Nhiệt Êban là người con thứ 6 trong gia đình làm con nuôi, trực tiếp chăm lo việc học tập, sinh hoạt cho em. Từ đó đến nay, H’Nhiệt đều đặn đến trường, được các cán bộ Công an xã quan tâm, kèm cặp, động viên. Học kỳ I vừa qua, em đạt danh hiệu hoàn thành tốt, mang lại niềm vui lớn cho gia đình và những người đã nâng đỡ em suốt thời gian qua.

Xúc động trước nghĩa tình ấy, chị H’Ran Êban chia sẻ, nhà nghèo, đông con, nếu không có các chú Công an xã nhận nuôi, các con sẽ không được đi học. Các chú năm nào cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ sách vở, quần áo, động viên cháu học hành. Nhờ các chú mà cháu được đến trường, biết chữ, gia đình rất biết ơn.

Với em H’Nhiệt, từ ngày được cắp sách đến trường, cả một thế giới mới đã mở ra. Trong tình thương của các bố nuôi Công an xã, H’Nhiệt phấn khởi cho biết, các bố nuôi thường xuyên lên thăm, dạy học, động viên con cố gắng. Con sẽ học thật tốt để được nhận giấy khen, không phụ lòng các bố nuôi.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trẻ em trong cộng đồng, mô hình “Con nuôi Công an xã” ở Ea Wer còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái ngay trong nội bộ lực lượng. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của Thượng úy Y Giêng Knul, cán bộ Công an xã Ea Wer có con trai lớn là Y Sa Ky (sinh năm 2014) mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, thường xuyên đau ốm, từ giữa năm 2023, tập thể Công an xã đã nhận đỡ đầu hai con của anh Y Giêng.

Từ khi được tập thể đơn vị chung tay hỗ trợ, gia đình Thượng úy Y Giêng yên tâm hơn. Đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp người cán bộ Công an yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Y Giêng Knul cho biết, thời gian qua, Công an xã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm, sách vở cho các con, đặc biệt vào những dịp lễ, Tết. Sự quan tâm của đồng đội là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình. Mong rằng thời gian tới, các cháu tiếp tục nhận được sự quan tâm để tiến bộ hơn trong học tập.

Theo Trung tá Đoàn Văn Tương, Phó trưởng Công an xã Ea Wer, qua thực tế triển khai công tác tại địa bàn, đơn vị nhận thấy còn nhiều hộ khó khăn, trẻ em có nguy cơ bỏ học. Thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, từ năm 2023 đến nay, Công an xã Ea Wer đã nhận nuôi, đỡ đầu 3 cháu thuộc 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hằng tháng, đơn vị cử cán bộ trực tiếp thăm hỏi, động viên các cháu học tập, kinh phí được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và vận động xã hội hóa, hỗ trợ bằng tiền, hiện vật như, sách vở, xe đạp, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, đơn vị vận động sửa chữa nhà ở cho gia đình chị H’Ran Êban với số tiền 15 triệu đồng và một cặp heo (lợn) giống; đồng thời, duy trì mức hỗ trợ khoảng 300 nghìn đồng/tháng cho các cháu. Trên tinh thần đó, lực lượng Công an xã đã thể hiện tinh thần trách nhiệm gắn bó với bà con nhân dân, gần dân sát dân, Trung tá Đoàn Văn Tương thông tin.

Tết đến, Xuân về, bằng những việc làm tuy giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình, mô hình “Con nuôi Công an xã” tại Ea Wer đã góp phần sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn, mang đến cho các em nhỏ một cái Tết đủ đầy hơn về vật chất lẫn tinh thần. Qua đó, tiếp tục khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với đồng bào các dân tộc trên địa bàn./.