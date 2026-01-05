Tết Dương lịch 2026: Ngành du lịch đón, phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách

Nhờ thời tiết thuận lợi trong suốt kỳ nghỉ lễ, hoạt động du lịch diễn ra nhộn nhịp, sôi động trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các điểm đến thu hút đông du khách gồm: Phú Quốc, Đà Lạt, Măng Đen, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Mũi Né.



Trong nhóm các địa phương đón lượng khách lớn nhất dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với khoảng 1,24 triệu lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 75.700 lượt, tăng 83%. Công suất phòng tại thành phố đạt khoảng 75%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng. Ninh Bình đón hơn 723.000 lượt khách, trong đó gần 178.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 795 tỷ đồng. Quảng Ninh ghi nhận khoảng 657.000 lượt khách, trong đó có khoảng 70.500 lượt khách quốc tế và khoảng 218.000 lượt khách lưu trú; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.620 tỷ đồng.



Tại Lâm Đồng, lượng khách đạt khoảng 650.000 lượt, công suất phòng dao động từ 70 đến 80%, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng. Hà Nội đón khoảng 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 110.000 lượt, tăng khoảng 287%. Công suất phòng tại Thủ đô ước đạt khoảng 73%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.100 tỷ đồng, tăng 254% so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp đến là: Hải Phòng (515.600 lượt khách); Khánh Hòa (503.900 lượt khách); Lào Cai (hơn 363.100 lượt khách); An Giang (348.778 lượt khách); Phú Thọ (305.000 lượt khách); Thành phố Huế (85.000 lượt khách).

Tết Dương lịch thường là mùa cao điểm của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam (inbound) từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Singapore… tiếp tục tăng trưởng tích cực, mang lại tín hiệu khả quan cho ngành du lịch.

Theo báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày tạo điều kiện thuận lợi để du lịch nội địa bứt phá. Thời gian nghỉ đủ dài giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ. Xu hướng thị trường cho thấy du lịch nội địa vẫn là trụ cột, trong khi du lịch quốc tế có xu hướng chọn lọc, ưu tiên các thị trường gần, dễ đi, phù hợp quỹ thời gian ngắn; đồng thời, du khách ngày càng ưa chuộng các hành trình được cá nhân hóa thay vì tour đại trà.

Các địa phương và doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành quy định, bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm về kinh doanh du lịch, môi trường và an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến hoạt động du lịch trên cả nước. An ninh, an toàn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá hay “chặt chém” du khách; người dân và du khách đón năm mới trong không khí vui tươi, an toàn, tiết kiệm.



Kỳ nghỉ Tết Dương lịch được xem là bước chạy đà quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm 2026. Kết quả đạt được cho thấy hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức sự kiện chào năm mới, cùng sự chủ động của doanh nghiệp và địa phương; đồng thời khẳng định tác động tích cực từ chính sách thị thực và xúc tiến quảng bá, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa./.