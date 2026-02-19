Tin tức
Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi của người dân nơi biên cương
Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản
Mỗi độ Tết đến Xuân về, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới lại nô nức tham gia Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” với nghĩa tình ấm áp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi cho người dân vùng biên cương.
Có mặt tại một buổi sáng giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 ở xã biên giới Chiềng Sơn, không khí Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” ngập tràn niềm tươi vui, phấn khởi bởi tấm lòng của những người lính Biên phòng và cộng đồng dành tặng người dân nơi đây. Trên 700 suất quà Tết thiết thực đã được trao tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và nhân dân khu vực biên giới, chứa đựng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn và nhà hảo tâm.
Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin: Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” được Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức với mong muốn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho nhân dân, nhất là gia đình hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm no, đầy đủ hơn. Đây là hoạt động nhằm gắn kết tình cảm quân dân và nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Chương trình ở xã biên giới Chiềng Sơn năm nay còn có hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Hoạt động này do các bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp cùng các bác sỹ quân y thực hiện, nhằm khám sàng lọc, tư vấn chữa bệnh cho nhân dân, giúp họ yên tâm về sức khỏe để đón Tết tươi vui.
Ông Phàng A Tu ở bản Khò Hồng, xã Chiềng Sơn chia sẻ, người dân rất vui mừng đến với chương trình, cả người lớn, trẻ em đều được tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Người dân trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và đoàn công tác đã quan tâm đến sức khỏe người dân.
Các đoàn viên thanh niên, phụ nữ và những người lính quân hàm xanh chung tay gói những chiếc bánh chưng nghĩa tình dành tặng người dân và học sinh nghèo nơi đây. Mỗi người một việc, người rửa lá, người gói bánh, xếp bánh, ai cũng vui tươi, hồ hởi với mong muốn người dân biên giới được đón Tết đủ đầy hơn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Chiềng Sơn Trần Thị Đức cho hay: Tham gia chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Sơn huy động các đoàn viên, hội viên tham gia gói 400 bánh chưng và chuẩn bị các phần quà tặng nhân dân, các em học sinh, góp động viên nhân dân dịp Tết.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã duy trì chương trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" năm qua, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào vùng biên giới. Ngoài thăm, tặng quà, chương trình còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" nhằm hỗ trợ, tạo động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, nâng cao chất lượng cuộc sống,
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm nay diễn ra tại xã Chiềng Sơn, hàng trăm phần quà được bọc gói thật đẹp trước khi chuyển đến tận tay người dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cũng đã chuẩn bị phiếu, đảm bảo đúng, không bỏ sót đối tượng, đảm bảo được trao đến tận tay người dân với tinh thần trân trọng và chia sẻ.
Chị Hà Thị Ly ở bản Suối Quanh, xã Chiềng Sơn bộc bạch: “Hôm nay, đến đây được nhận quà, tôi cảm thấy rất là vui, xin cảm ơn Ban tổ chức chương trình”.
Ban tổ chức đã trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho các bản, tiểu khu của xã Chiềng Sơn, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần cách mạng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ, nhất là khi Tết đến, Xuân về.
“Hôm nay được tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Tôi sẽ treo ảnh Bác ở nhà văn hóa và mỗi dịp lễ, Tết sẽ treo cờ Tổ quốc ở nhà văn hóa”, ông Ngô Văn Điều, Phó Bí thư Chi bộ tiểu khu 30/4, xã Chiềng Sơn chia sẻ.
Chương trình cũng phối hợp với các lực lượng vũ trang và Hội Phụ nữ xã tổ chức gói bánh chưng tặng các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nới biên giới.
Chị Lường Thị Thắm, hội viên Phụ nữ tiểu khu 3, xã Chiềng Sơn rất vui khi được tham gia cuộc thi gói bánh chưng đồng hành cùng người phụ nữ biên cương. Mong muốn của chúng mọi người là gói những bánh chưng xanh để trao tặng cho các trẻ em ở vùng cao.
Trong khuôn khổ Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn có các hoạt động văn hóa, thể thao, ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Các đơn vị đồng hành tổ chức các gian hàng “0 đồng” để tặng nhu yếu phẩm cho người dân. Các hoạt động được diễn ra sôi nổi tạo không khí ấm áp, phấn khởi trong dịp Tết đến Xuân về, khích lệ nhân dân các dân tộc, đặc biệt phụ nữ vùng biên giới nỗ lực vươn lên, phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân dân, giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc./.