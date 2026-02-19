Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi của người dân nơi biên cương

Các đoàn viên thanh niên, phụ nữ, Bộ đội Biên phòng gói bánh chưng tặng người dân và các em học sinh nghèo tại Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” ở xã biên giới Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát.

Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản



Mỗi độ Tết đến Xuân về, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới lại nô nức tham gia Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” với nghĩa tình ấm áp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm, vui tươi, phấn khởi cho người dân vùng biên cương.



Có mặt tại một buổi sáng giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 ở xã biên giới Chiềng Sơn, không khí Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” ngập tràn niềm tươi vui, phấn khởi bởi tấm lòng của những người lính Biên phòng và cộng đồng dành tặng người dân nơi đây. Trên 700 suất quà Tết thiết thực đã được trao tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và nhân dân khu vực biên giới, chứa đựng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn và nhà hảo tâm.



Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin: Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” được Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức với mong muốn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho nhân dân, nhất là gia đình hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm no, đầy đủ hơn. Đây là hoạt động nhằm gắn kết tình cảm quân dân và nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.



Chương trình ở xã biên giới Chiềng Sơn năm nay còn có hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Hoạt động này do các bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp cùng các bác sỹ quân y thực hiện, nhằm khám sàng lọc, tư vấn chữa bệnh cho nhân dân, giúp họ yên tâm về sức khỏe để đón Tết tươi vui.



Ông Phàng A Tu ở bản Khò Hồng, xã Chiềng Sơn chia sẻ, người dân rất vui mừng đến với chương trình, cả người lớn, trẻ em đều được tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Người dân trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và đoàn công tác đã quan tâm đến sức khỏe người dân.



Các đoàn viên thanh niên, phụ nữ và những người lính quân hàm xanh chung tay gói những chiếc bánh chưng nghĩa tình dành tặng người dân và học sinh nghèo nơi đây. Mỗi người một việc, người rửa lá, người gói bánh, xếp bánh, ai cũng vui tươi, hồ hởi với mong muốn người dân biên giới được đón Tết đủ đầy hơn.



Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Chiềng Sơn Trần Thị Đức cho hay: Tham gia chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng Sơn huy động các đoàn viên, hội viên tham gia gói 400 bánh chưng và chuẩn bị các phần quà tặng nhân dân, các em học sinh, góp động viên nhân dân dịp Tết.



Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã duy trì chương trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" năm qua, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào vùng biên giới. Ngoài thăm, tặng quà, chương trình còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Những chiếc bánh chưng dành tặng các em học trường tại Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” ở xã biên giới Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát.

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương