Tết của những nhà giáo xa quê ở Đất Mũi

Người dân địa phương (xã Đất Mũi) tham gia trang trí Tết cùng với thầy cô trường THCS Đất Mũi . Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Thế nhưng giữa sóng nước, trong những tán rừng đước vùng đất mũi Cà Mau, có những thầy cô Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi xa quê đã chọn ở lại nơi đây để đón Xuân.



Là giáo viên có thâm niên hơn 25 năm gắn bó với vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc, cô Lê Thị Lụa công tác tại Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi, một trong những người chọn ở lại khu tập thể nhà trường để đón Tết cho biết, trong 25 năm qua chỉ có 4-5 lần cô về quê Thanh Hóa đón Tết cùng gia đình, những năm còn lại cô đều chọn ở lại khu tập thể nhà trường. Những ngày mới về nhận công tác, xã Đất Mũi còn hoang vu, phương tiện đi lại chủ yếu là ghe xuồng, Tết đến cô rất nhớ quê hương, nhưng vì học sinh thân yêu, vì khoảng cách xa xôi nên cô chọn ở lại.

Ban giám hiệu Trường THCS Đất Mũi tổ chức hội thi gói bánh Tét, tạo điều kiện cho các thầy cô ở lại vui xuân đón Tết. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Hơn 25 năm qua, cô Lụa đã chứng kiến vùng Đất Mũi thay da đổi thịt, từ những mái trường lá đơn sơ đến ngôi trường khang trang hiện tại, cô đã quen với cái Tết nơi đây. Cô Lê Thị Lụa cho hay, dù không được ngồi bên bếp lửa nấu bánh chưng cùng gia đình, nhưng bù lại cô có tình cảm ấm áp từ đồng nghiệp, từ những người dân và những ánh mắt hồn nhiên của học sinh nơi đây. "Năm nào Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, động viên cùng với các em học sinh thân yêu. Sự quan tâm đó khiến tôi thấy mình không hề đơn độc giữa vùng đất mũi khi Tết đến Xuân về" – Cô Lê Thị Lụa chia sẻ.



Khu tập thể Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi có 10 hộ gia đình với khoảng 30 người, trong đó có 11 giáo viên của Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi, còn lại là giáo viên các trường mầm non, tiểu học có quê ở miền Bắc, miền Trung sinh sống. Năm nay, tất cả mọi người đều ở lại đón Tết.



Cô Đặng Thị Bông - quê tỉnh Quảng Trị cho biết, dù không được về quê ăn Tết nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã Đất Mũi, ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô khác cùng ở lại nên bản thân cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Tết đến mọi người trong khu tập thể cùng nhau gói bánh tét, bánh chưng, đi chúc Tết, không khí cũng thật đầm ấm. Bên cạnh đó, sự quan tâm, thăm hỏi và chúc Tết của các em học sinh cũng tiếp thêm động lực để cô tiếp tục gắn bó với ngôi trường nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.



Em Nguyễn Hồng Ngân, Lớp 9A1 (Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi) bày tỏ: “Mỗi khi Tết đến, trường chúng em luôn có những thầy cô ở lại đón Tết xa gia đình. Điều đó khiến chúng em càng thêm yêu quý, biết ơn công lao dạy dỗ thầm lặng của thầy cô. Do đó, hàng năm lớp em đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tổ chức những buổi tiệc tân niên tại khu tập thể để thầy cô được vui hơn”.



Em Nguyễn Hồng Ngân cho biết, bản thân em cùng các bạn trong lớp tự nhắc bản thân mình phải nỗ lực học tập nhiều hơn trong thời gian tới, học tốt sống tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, nhất là đền đáp công lao to lớn mà thầy cô đã dành cho những học sinh vùng đất cực Nam Tổ quốc này.



Theo Hiệu Trưởng Trường Trung học Cơ sở Đất Mũi Huỳnh Chí Tâm, hiện nay, Trường có 18 lớp học với tổng số 34 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Với đặc thù rất riêng, hơn 50% thầy cô nhà trường từ các tỉnh thành khác đến công tác.



Thầy Huỳnh Chí Tâm cũng cho biết, xã Đất Mũi là đơn vị hành chính ở nơi tận cùng cực Nam Tổ quốc, cách trung tâm tỉnh Cà Mau hơn 110km, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Tết năm nay, ngoài những thầy cô về quê sum họp, vẫn còn rất nhiều người chọn ở lại địa phương, phần vì điều kiện đi lại còn khó khăn, phần vì tình cảm gắn bó. Ban giám hiệu luôn thấu hiểu điều đó nên đã cùng chính quyền địa phương ưu tiên quan tâm, thăm hỏi và động viên kịp thời những người ở lại; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi thầy cô, dù xa nhà, vẫn cảm nhận được một mùa Xuân trọn vẹn và ấm áp.



“Những năm trước, trường còn bộn bề khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng đến nay, diện mạo trường lớp đã khang trang, ổn định hơn rất nhiều. Đội ngũ thầy cô đa số đều có thâm niên, gắn bó lâu năm nên tình cảm đồng nghiệp thân thiết, coi nhau như ruột thịt. Chính sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, sự chia sẻ của đồng nghiệp đã góp phần giúp thầy cô gắn bó với vùng đất này” – Thầy Huỳnh Chí Tâm chia sẻ.



Ở nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, dù còn đó những nỗi nhớ nhà khi Tết đến Xuân về, nhưng với tình yêu nghề và sự đùm bọc của chính quyền, nhân dân địa phương, các thầy cô vẫn đang viết tiếp những bài ca đẹp về sự nghiệp trồng người. Tết của những thầy cô xa quê ở Đất Mũi vì thế luôn ấm áp, xanh tươi như những cánh rừng đước ven biển ở vùng cực Nam thiêng liêng./.