Tết công trường giữa vùng ATK lịch sử

Mũi thi công nền đường Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên (nay là xã Tân Trào), đoạn thôn Tân Lập (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Tuyến đường Cách mạng Tân Trào – Trung Yên là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, kết nối các điểm di tích trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, chiều dài hơn 9 km, thời gian thực hiện giai đoạn 2025 – 2026. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế – xã hội khu vực ATK.

Trên suốt tuyến từ khu vực Lán Nà Nưa đến đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ, xã Tân Trào, không khí thi công được duy trì liên tục đến hết ngày 28 tháng Chạp. Các mũi thi công nền đường, cầu, cống thoát nước được tổ chức đồng bộ, khẩn trương, bảo đảm tiến độ đề ra trước kỳ nghỉ Tết.

Đến mùng 2 Tết, toàn bộ các mũi thi công đồng loạt trở lại làm việc, duy trì nhịp độ cao ngay từ những ngày đầu năm mới. Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 Tuyên Quang, trên tuyến hiện bố trí 11 mũi thi công, gồm các hạng mục nền đường, cầu, cống hộp và hệ thống thoát nước. Đến nay, khối lượng đào nền đạt trên 80.700 m3, tương đương trên 51% kế hoạch; đắp nền đường đạt gần 30%; rải lớp móng cấp phối đá dăm đạt trên 11%. Hệ thống cống thoát nước dọc lắp đặt được khoảng 1 km, đạt trên 13%.

Người lao động trở lại làm việc trên công trường Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên, nay là xã Tân Trào (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Đối với các hạng mục trọng điểm, cầu Ngòi Khoác đã hoàn thành toàn bộ 12 cọc khoan nhồi, các mố cầu đang được thi công theo kế hoạch và hoàn thành đúc xong phiến dầm đầu tiên. Các cống hộp lớn Ngòi Thia 1, Ngòi Thia 2 và các cống ngang tuyến được triển khai đồng loạt. Giá trị khối lượng hoàn thành lũy kế ước đạt gần 14 tỷ đồng, tương đương hơn 7% giá trị hợp đồng.

Ông Nguyễn Quang Toàn, Chỉ huy trưởng công trình, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, để bảo đảm tiến độ, toàn bộ cán bộ, công nhân không về quê và nghỉ Tết tại công trường. Công nhân làm việc đến hết ngày 28 tháng Chạp, sau đó nghỉ 2 ngày ngay tại công trường và thường trực 100% quân số để khai Xuân thi công ngay từ mùng 2 Tết. Việc bố trí ăn ở, sinh hoạt, chế độ bồi dưỡng trong dịp Tết được thực hiện đầy đủ, giúp người lao động yên tâm bám công trường...

Anh Trịnh Văn Hiếu, quê ở tỉnh Thanh Hóa, công nhân thi công nền đường chia sẻ, dù không được về nhà đón Tết cùng gia đình, nhưng anh em công nhân đều xác định tinh thần làm việc vì tiến độ chung của công trình. Ăn Tết tại công trường cũng có đủ bánh chưng, bữa cơm tất niên, được đơn vị động viên kịp thời nên anh em công nhân yên tâm làm việc. Lúc này anh em chỉ mong tuyến đường sớm hoàn thành, phục vụ đi lại và phát triển kinh tế địa phương.

Theo bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 Tuyên Quang, việc nghỉ Tết ngắn ngày và sớm trở lại làm việc ngay từ mùng 2 Tết được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Các nhà thầu đã chủ động chuẩn bị nhân lực, máy móc, vật tư từ sớm, hạn chế tối đa gián đoạn trong dịp Tết.

Công nhân thi công trở lại Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên, nay là xã Tân Trào (Tuyên Quang). Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 2 này; đồng thời chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công "tăng ca, tăng kíp". Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục chính của cầu Ngòi Khoác trong tháng này, triển khai thảm mặt đường một số đoạn tuyến, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 6/4 tới và hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 19/5/2026.

Thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân thi công dự án, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc xuyên Tết, vượt khó của các đơn vị thi công. Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát huy hiệu quả tuyến đường sau khi hoàn thành.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai. Địa phương tiếp tục thực hiện tốt bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, không để chậm tiến độ. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Đồng thời, nghiên cứu quy hoạch hệ thống cây xanh, tạo cảnh quan đồng bộ, gắn với phát triển nông thôn mới và khai thác hiệu quả tuyến đường liên kết vùng sau khi hoàn thành…/.