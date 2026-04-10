Tết Chôl Chnăm Thmây ấm no trên phum, sóc Vĩnh Long

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Âng, phường Nguyệt Hóa. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN Phum, sóc khởi sắc

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer. Nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, tín dụng ưu đãi… được thực hiện đồng bộ, góp phần giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Thạch Vi La, ở xã Song Lộc, là một trong những hộ dân tộc Khmer có kinh tế ổn định tại địa phương. Cách đây 15 năm, khi ra riêng, vợ chồng ông chỉ có 8.000 m2 đất ruộng do cha mẹ cho, nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn, do sản xuất nhỏ lẻ. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác, phát triển chăn nuôi, gia đình từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Hiện gia đình ông Vi La có 3 ha trồng lúa, cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, đàn bò sinh sản gần 30 con mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ bán bê con. Gia đình còn trồng 3.000 m2 ; trong đó có 1.000 m2 dừa sáp, cho thu nhập thêm khoảng 50 triệu đồng mỗi năm.

Không dừng lại ở đó, ông Thạch Vi La còn học nghề thú y để phục vụ các hộ dân địa phương chăn nuôi, tăng thêm thu nhập khoảng 600.000 đồng/ngày. Ngoài ra, mỗi tháng gia đình còn có thu nhập từ bán khoảng 500 bao phân bò, với giá 11.000 đồng/bao, thu về khoảng 5,5 triệu đồng.

Những ngày cận Tết Chôl Chnăm Thmây, căn nhà của ông được trang trí khang trang, sạch đẹp; bánh trái, lễ vật được chuẩn bị chu đáo dâng cúng tổ tiên và mang lên chùa cầu bình an trong năm mới. Không khí đón Tết trong gia đình thêm phần ấm cúng, vui tươi khi kinh tế ngày càng khá giả.

Ông Thạch Vi La chia sẻ, năm nay sản xuất thuận lợi, thu nhập khá hơn nên việc chuẩn bị Tết cũng đầy đủ hơn. Gia đình mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa, công việc làm ăn tiếp tục phát triển, con cháu mạnh khỏe, học hành tiến bộ.

Không riêng gia đình ông Vi La, nhiều hộ đồng bào Khmer ở xã Song Lộc cũng đang từng bước ổn định và nâng cao đời sống. Song Lộc là địa phương có đông đồng bào Khmer , chiếm hơn 48% dân số toàn xã. Nhờ triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, cùng với các chính sách hỗ trợ sản xuất, tín dụng ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu nhập bình quân đầu người của xã đến cuối năm 2025 ước đạt hơn 78,6 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo giảm mạnh từng năm, toàn xã hiện còn 51 hộ nghèo, chiếm 0,56% số hộ.

Theo bà Tô Thị Thu Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Song Lộc, để đạt được kết quả này, địa phương đã tập trung rà soát, phân loại từng nhóm hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị.

Cùng đó, xã chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng dừa hữu cơ, dừa sáp, chăn nuôi bò sinh sản, cũng như nhân rộng các mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng lên, góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào Khmer trên địa bàn.

Mang Tết đủ đầy đến đồng bào Khmer

Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 14 -16/4/2026. Đây là dịp để đồng bào bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, các vị thần linh, đồng thời cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026, tỉnh tổ chức họp mặt với khoảng 800 đại biểu là cán bộ, người có uy tín, chức sắc, đồng bào Khmer tiêu biểu. Đồng thời, tỉnh thành lập nhiều đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà các cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Tỉnh tổ chức thăm, tặng quà 156 chùa Phật giáo Nam tông Khmer, với mức 4 triệu đồng/chùa; 180 cá nhân, gia đình chính sách tiêu biểu người dân tộc Khmer, với mức 2 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo và đơn vị nghệ thuật phục vụ đồng bào Khmer cũng được quan tâm hỗ trợ như các trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường Trung cấp Pali - Khmer, các đơn vị đào tạo và nghệ thuật Khmer… với mức 5 triệu đồng/đơn vị.

Chính quyền địa phương trong tỉnh , các tổ chức đoàn thể còn vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm. Từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn vận động xã hội hóa gần 2,5 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao gần 5.000 phần quà (500.000 đồng/phần) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Không dừng lại ở hoạt động thăm, tặng quà, tỉnh còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đồng bào Khmer đón Tết vui tươi, an toàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với bản sắc dân tộc; tăng cường tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa, các phương thức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và những chuyển biến tích cực của các phum sóc trong vùng đồng bào Khmer.

Các ngành chức năng cũng chú trọng bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí; tăng cường giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm cung ứng điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục kế thừa và phát huy những chủ trương, chính sách hiệu quả trước đây, đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trẻ em được học tập đầy đủ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, tạo điều kiện để đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tỉnh Vĩnh Long có tổng dân số gần 3,4 triệu người; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 10%. Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là dịp để đồng bào Khmer vui Xuân, đón năm mới mà còn là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Những đổi thay tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội đã góp phần làm cho Tết cổ truyền của đồng bào thêm trọn vẹn, ấm no, khẳng định sự phát triển bền vững của vùng đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh./.