Tết Bính Ngọ 2026: “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN



Chúc tết đoàn viên, người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Đỗ Trần Thịnh nhấn mạnh, mùa xuân này mang một ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời chúc đến toàn thể đoàn viên, người lao động và gia đình một mùa xuân ấm áp, sức khỏe dồi dào.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh kỳ vọng ngọn lửa lao động sáng tạo của công nhân sẽ luôn rực cháy vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi gia đình, doanh nghiệp và cho sự phát triển chung của tỉnh. Những phần quà trao cho đoàn viên, người lao động tuy giá trị không lớn, nhưng đó là tấm lòng của tổ chức Công đoàn, chia sẻ, gánh vác bớt những lo toan để người lao động vui đón Tết trọn vẹn, ấm tình hơn.

Thay mặt Công đoàn An Giang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động, giúp đoàn viên yên tâm làm việc, tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, thi đua lao động sáng tạo, an toàn, chất lượng và hiệu quả. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ tại từng phân xưởng, doanh nghiệp, mong đoàn viên công đoàn đoàn kết, chia sẻ và cùng nhau vươn lên.

Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 300 suất quà cho anh chị em công nhân hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Nhận quà tặng từ tổ chức Công đoàn, chị Trần Chéo Luốn, công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Hwaseung Rạch Giá không giấu niềm xúc động khi anh chị em công nhân cảm thấy mùa xuân trở nên đong đầy, ấm áp và hạnh phúc. Chị Trần Chéo Luốn bày tỏ: “Đối với người lao động chúng tôi, Tết là thời điểm rất đặc biệt. Đó là lúc ai cũng mong được sum họp gia đình, được về quê, được lo cho cha mẹ, con cái một cái tết đủ đầy hơn. Nhưng thực tế, vẫn còn nhiều anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải lo toan từng khoản chi tiêu, từng chuyến xe về quê.

Chính vì vậy, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” thực sự là một hoạt động rất ý nghĩa, mang lại cho chúng tôi không chỉ những phần quà vật chất, mà quan trọng hơn là sự quan tâm, sẻ chia và động viên tinh thần. Người lao động luôn được Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo. Công đoàn thực sự là chỗ dựa, là người bạn đồng hành của công nhân. Những phần quà tuy giá trị vật chất có thể khác nhau, nhưng với chúng tôi, đó là tình cảm rất lớn, là động lực để anh chị em yên tâm làm việc, gắn bó hơn với doanh nghiệp và với tổ chức Công đoàn".

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dành cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, với mong muốn mang đến sự ấm áp, nghĩa tình, sẻ chia cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đời sống vật chất, tinh thần của giai cấp công nhân và người lao động, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về./.