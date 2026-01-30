Tết ấm áp, Xuân đong đầy tình người

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Hội phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao 250 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 150 triệu đồng ở Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phước Long tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Đạt, ấp Phước Thuận A với tổng trị giá 70 triệu đồng. Ảnh: TTXVN phát

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Trạch phối hợp với Trung tâm y tế khu vực Bạc Liêu tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết: Để người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức trao tặng 2.500 suất quà, trị giá 1,5 tỷ đồng, cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 10 xã, phường. Hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau kết nối các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ.



Hưng Hội là 1 trong 10 xã, phường được nhận quà tặng từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup). Ông Đặng Văn Bắc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chia sẻ: Những năm qua, dù đời sống của người dân ngày càng phát triển, nhưng xã cũng còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. 250 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600.000 ngàn đồng được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn rất thiết thục, thể hiện sự quan tâm sẽ chia, giúp người nghèo ấm lòng vui Xuân, đón Tết. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mong muốn từ sự quan tâm của của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, đồng thời tiếp tục cố gắn lao động sản xuất vươn lên trong thời gian tới.



Tại phường Vĩnh Trạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Bạc Liêu tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí kết hợp tặng quà Tết cho người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 200 suất quà được trao cho người dân, thông qua việc tổ chức Gian hàng không đồng. Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Bạc Liêu còn tổ chức khám bệnh, tư vấn một số bệnh thường gặp ở người lớn tuổi như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, bệnh về mắt…; cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.



Ông Trần Thế Hiển, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Trạch cho biết, chương trình là sự động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và trách nhiệm của cộng đồng đối với những gia đình, hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà ý nghĩa góp thêm điều kiện để người dân đón Tết cổ truyền, động viên để các hộ dân tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia.



Chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết không dừng lại ở từng ngành, từng cấp mà lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng ở tỉnh Cà Mau. Tại xã Gành Hào, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, mang không khí Xuân ấm áp đến với nhân dân khu vực biên giới biển. Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: Ngày hội văn hóa vui Xuân, gói bánh tét, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, gian hàng không đồng. Cùng với đó là các hoạt động thiết thực: Trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Ban Tổ chức đã trao hơn 650 phần quà với tổng trị giá gần 400 triệu đồng, cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; trao học bổng cho 11 học sinh nghèo vượt khó và 4 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 150 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn.



Cùng với được trao tặng quà, khám sức khỏe, nhiều ga đình có hoàn cảnh khó khăn tại Cà Mau còn được xây tặng nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.



Tại xã Phước Long, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Đạt, ấp Phước Thuận A. Căn nhà do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng, trị giá 70 triệu đồng, còn có sự góp sức thêm của gia đình, người thân, xóm giềng.



Ông Nguyễn Văn Đạt là hộ có hoàn cảnh khó khăn, sống chủ yếu bằng nghề làm thuê. Ông bộc bạch: “Căn nhà tôi đang ở bị xuống cấp nghiêm trọng, nhưng vì gia đình khó khăn nên không có khả năng cây dựng căn nhà mới thay thế. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau cùng chính quyền địa phương xây tặng, nhà tôi ai cũng xúc động và phấn khởi. Gia đình tôi xin cảm ơn Đảng, chính quyền cùng bà con trong xóm. Chúng tôi sẽ dọn vào ở trong căn nhà mới vào trước Tết, đồng thời xem đó là niềm khích lệ để cố gắng hơn, vươn lên trong trong cuộc sống”.



Tương tự là trường hợp của bà Huỳnh Kim Miên, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Long Điền. Bà Miên là hội viên Hội Phụ nữ xã có hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, thu nhập bấp bênh từ nghề làm muối. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà Miên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ bà 60 triệu đồng xây dựng nhà Mái ấm tình thương. Căn nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Bính Ngọ.



Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thông tin: Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí xã hội hóa vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp. Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn 64 xã, phường trong tỉnh Cà Mau với 6.770 suất quà, trí giá gần 7 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã và đang chuyển vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” mỗi xã, phường 100 triệu đồng. Các xã, phường dùng 50 triệu đồng mua 100 phần quà và 50 triệu đồng làm quà tặng tiền mặt. Việc tặng quà được hoàn thành trước ngày 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp).



Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phấn đấu những căn nhà Đại đoàn kết đang được xây dựng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết để người dân được đón Xuân ấm áp trong căn nhà mới.



Tại Cà Mau những ngày này, từ làng quê đến phố thị, không khí xuân đang về mang theo sự ấm áp của lòng người. Khi cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội chung tay chăm lo, thì những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tiếp thêm động lực, vơi bớt phần lo toan, vất vả trong những ngày Xuân về, Tết đến./.