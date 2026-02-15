Tết ấm áp cho giáo viên vùng cao

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trao quà Tết cho các giáo viên trên địa bàn xã Châu Khê.

*Những "trái ngọt" từ lòng tận tụy



Tại xã miền núi rẻo cao Nhôn Mai, mùa Xuân này dường như đến sớm hơn với cô giáo Phạm Thị Thu Hương, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nhôn Mai. Sau 23 năm miệt mài gieo chữ giữa đại ngàn, cô vừa đón tin vui khi học trò Kha Ngọc Hà (lớp 9A) xuất sắc đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn cấp tỉnh – thành tích đáng trân trọng của một ngôi trường vùng biên còn nhiều khó khăn trong mùa thi năm nay.

Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình thầm lặng của tình thương và sự tận tụy. Trong bốn tháng ôn luyện nước rút, Ngọc Hà về ở tại nhà cô giáo, cùng ăn, cùng học như một thành viên trong gia đình. Sự đồng hành bền bỉ ấy đã mang lại “quả ngọt”: không chỉ giúp em giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cô Hương còn góp phần nâng điểm bình quân môn Ngữ văn của nhà trường lên 6,65 điểm, xếp thứ 3 trong các xã vùng cao của tỉnh.

Những nỗ lực bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ bám bản, bám lớp của cô Hương và nhiều giáo viên vùng cao năm nay đã được ghi nhận cụ thể hơn thông qua chính sách mới. Dịp Tết Nguyên đán 2026, cô là giáo viên duy nhất của trường được khen thưởng đột xuất theo Nghị định 73, với mức thưởng 15,5 triệu đồng – một khoản động viên có ý nghĩa đặc biệt không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.

Chia sẻ niềm vui, cô Hương xúc động cho biết hơn 20 năm gắn bó với bản làng, các thầy cô chưa từng đặt nặng chuyện đãi ngộ. Tuy nhiên, sự quan tâm kịp thời của Nhà nước thông qua Nghị định 73 thực sự là nguồn động viên lớn, giúp giáo viên vùng cao thêm vững tin để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người nơi gian khó.

Suốt nhiều năm, “thưởng Tết” gần như là khái niệm xa xỉ đối với giáo viên vùng cao. Thế nhưng, bước sang năm thứ hai triển khai Nghị định 73, chính sách đã đi vào thực tiễn với những con số cụ thể. Theo thầy Nguyễn Ngọc Tân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nhôn Mai, ngoài khoản quà Tết 1 triệu đồng từ quỹ trường, toàn bộ giáo viên đều được nhận thưởng theo Nghị định 73, với mức dao động từ 10–12 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực trong bối cảnh ngành giáo dục còn nhiều khó khăn.

Sự thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở giá trị tiền thưởng, mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong việc ghi nhận và đãi ngộ đội ngũ nhà giáo vùng sâu, vùng xa. Khi những nỗ lực thầm lặng được nhìn nhận xứng đáng, các thầy cô càng thêm yên tâm bám trường, bám lớp, tiếp tục gieo chữ giữa đại ngàn – nơi mỗi mùa Xuân đến đều bắt đầu từ ánh sáng của niềm tin và sự sẻ chia.



*Khi cộng đồng cùng chung tay gánh vác



Bên cạnh chính sách của Nhà nước, tinh thần "tương thân tương ái" vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mùa Tết biên cương. Tại các trường học như Trung học phổ thông Đô Lương hay Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, các mô hình hỗ trợ giáo viên và học sinh khó khăn đang được triển khai đầy sáng tạo và nhân văn.



Chương trình "Xuân yêu thương – Tết sum vầy" tại Trường Trung học phổ thông Đô Lương đã huy động được hơn 200 suất quà từ các nhà hảo tâm và cựu học sinh. Trong khi đó, tại Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5, dù mô hình công đoàn công lập có sự thay đổi từ năm 2025, nhà trường đã linh hoạt thành lập "Ban đời sống" để tiếp tục chăm lo cho cán bộ, nhân viên.



Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 Nguyễn Ánh Dương nhấn mạnh, dù nguồn quỹ vận động có thể không quá lớn, nhưng đó là sự sẻ chia kịp thời, thắt chặt tình đoàn kết của tập thể sư phạm trong những thời điểm cam go nhất.



Câu chuyện của cô giáo Vi Thị Ngân Nga – Trường Tiểu học Lạng Khê, xã Lạng Khê – là minh chứng cảm động cho nghị lực và sự tận tâm của giáo viên vùng cao. Vừa trải qua nỗi đau mất con, mỗi ngày cô vẫn lặng lẽ vượt hơn 40km đường rừng đến lớp, giữ trọn trách nhiệm với học trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự bền bỉ cố gắng ấy năm nay đã được ghi nhận cụ thể khi cô nhận mức thưởng gần 9 triệu đồng theo Nghị định 73.

Những ngày cuối năm, sự xuất hiện của đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng những phần quà Tết trao tận tay càng khiến cô thêm xúc động. Cô Nga chia sẻ, món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên lớn, giúp cô cảm nhận rõ sự sẻ chia, tiếp sức để vượt qua những nhọc nhằn trong cuộc sống và nghề nghiệp.

Trực tiếp đến thăm, chúc Tết các nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh, vượt lên mọi khó khăn về điều kiện dạy học chính là tâm huyết và trách nhiệm của các thầy cô giáo. Ngành giáo dục tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, để mỗi mùa Xuân về, người thầy nơi rẻo cao không chỉ có niềm vui trên bục giảng mà còn có một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức 3 đoàn công tác thăm, chúc Tết và trao hàng nghìn suất quà cho các trường học tại Mường Xén, Tương Dương, Châu Lộc, Hùng Chân, Tri Lễ, Thông Thụ cùng các trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn, Tương Dương 1, Quỳ Hợp 2. Tổng kinh phí trao tặng đợt này đạt 600 triệu đồng tiền mặt và 200 triệu đồng quà hiện vật.

Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp các bản làng Nghệ An. Những khoản thưởng từ chính sách mới, những phần quà nghĩa tình của ngành giáo dục không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của giáo viên vùng cao. Khi sự hy sinh thầm lặng được nhìn nhận và trân trọng, đó chính là nguồn động lực để các thầy cô tiếp tục vững vàng trên hành trình “gieo chữ, luyện người” nơi đại ngàn xa xôi./.