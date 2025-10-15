Tây Ninh (Việt Nam) – Hoài Bắc (Trung Quốc) tăng cường hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa

Quang cảnh buổi làm việc Đoàn Chính quyền nhân dân thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy (Trung Quốc) và lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh (Việt Nam). Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón tiếp đoàn lãnh đạo thành phố Hoài Bắc đến thăm và tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của Tây Ninh. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm là dịp quan trọng để hai địa phương tăng cường trao đổi, định hướng hợp tác, mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa – xã hội.

Giới thiệu khái quát về tỉnh, ông Huỳnh Văn Sơn cho biết Tây Ninh sau hợp nhất đang phát huy mạnh mẽ lợi thế địa – kinh tế và vị trí chiến lược, nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh- trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Tỉnh là cửa ngõ kết nối Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng trong giao thương quốc tế, đặc biệt qua các cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát.

Hiện nay, Tây Ninh tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, hạ tầng logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, tỉnh còn sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng như núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng, cùng hệ thống di tích văn hóa đặc sắc- điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Tây Ninh, Bí thư Thành ủy Hoài Bắc Vương Hoa Đông cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình. Ông cho rằng, hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý và định hướng phát triển, có thể tăng cường giao lưu và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục và văn hóa.

Ông Vương Hoa Đông đề xuất, thời gian tới, hai bên nên thúc đẩy trao đổi đoàn cán bộ, doanh nghiệp nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác thương mại – đặc biệt trong lĩnh vực nông sản và công nghiệp chế biến; qua đó, đưa sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương ra thị trường của nhau.

Thành phố Hoài Bắc nằm ở phía Bắc tỉnh An Huy (Trung Quốc), có diện tích 2.741 km², dân số gần 1,93 triệu người, gồm ba quận và một huyện. Đây là đô thị giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, nổi bật với Đại Vận Hà Lục Tự, Sở chỉ huy Chiến dịch Hoài Hải cùng nhiều danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Từ trung tâm năng lượng than đá trọng yếu, Hoài Bắc đang chuyển mình mạnh mẽ với các khu công nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, cơ khí và năng lượng xanh. Năm 2024, GDP của Hoài Bắc đạt 140,59 tỷ nhân dân tệ, tăng 4%; khẳng định vai trò là đô thị xanh, văn minh và đáng sống, đang mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó, có quan hệ hữu nghị với tỉnh Tây Ninh.

Chuyến thăm và làm việc trên thể hiện thiện chí, sự tin cậy và mong muốn hợp tác sâu rộng của chính quyền nhân dân thành phố Hoài Bắc đối với tỉnh Tây Ninh; là bước đi thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác hiệu quả, bền vững giữa Tây Ninh và Hoài Bắc trong thời gian tới./.