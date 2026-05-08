Tây Ninh và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) thúc đẩy hợp tác năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao

Chủ tịnh UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định tỉnh luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Nhật Bản nói chung, tỉnh Yamanashi nói riêng. Theo ông Lê Văn Hẳn, Yamanashi là địa phương có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh trong các lĩnh vực lao động, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và năng lượng tái tạo; đồng thời là một trong những địa phương của Nhật Bản tích cực thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đánh giá cao các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam của tỉnh Yamanashi, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế dành cho thân nhân lao động Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại địa phương.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ông Lê Văn Hẳn cho biết Tây Ninh có diện tích hơn 8.500 km², dân số khoảng 3,25 triệu người, trong đó lực lượng lao động hơn 1,7 triệu người. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,52%, thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng cao của cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

Nhật Bản hiện là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 4 tại Tây Ninh với 174 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 1,52 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động hiệu quả tại tỉnh trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, chế biến nông sản và thực phẩm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương có lực lượng lao động dồi dào với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 76%. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đang từng bước được nâng cao chất lượng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của hai địa phương, tỉnh Tây Ninh mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với tỉnh Yamanashi trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo giữa hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc tỉnh Yamanashi Nagasaki Kotaro bày tỏ vui mừng khi đến thăm Tây Ninh và đánh giá cao tiềm năng phát triển của địa phương với các khu công nghiệp hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào, vùng cây ăn trái lớn cùng thiên nhiên tươi đẹp. Ông cho biết việc ký kết hợp tác giữa hai địa phương là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác thực chất, lâu dài và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thống đốc Nagasaki Kotaro tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Theo Thống đốc tỉnh Yamanashi, hai địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ hydro xanh, nông nghiệp thông minh, trao đổi chuyên gia, kỹ thuật viên và chuyển giao công nghệ, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.