Tây Ninh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng

Dữ liệu từ hệ thống quan trắc khí thải tự động tại Nhà máy Xi măng FICO Tây Ninh được truyền về cơ quan quản lý để giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn thải công nghiệp. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Theo đó, Tây Ninh sẽ thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái. Tỉnh ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch, ít phát thải, tiết kiệm năng lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.



Trên cơ sở đó, tỉnh đặt mục tiêu kiểm soát chặt các nguồn thải, ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường; từng bước phục hồi chất lượng môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các hệ sinh thái quan trọng và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn 2026-2030, Tây Ninh phấn đấu 100% chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý. Tỉnh duy trì độ che phủ rừng ở mức 9,74%, nâng tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải tại các lưu vực sông lên 65% và giảm phát thải khí nhà kính từ 8-9%...

Đáng chú ý, Tây Ninh phấn đấu đưa vào hoạt động hai dự án điện rác đã được cấp chủ trương đầu tư gồm Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa - Long An tại xã Tân Tây và Nhà máy điện rác Tây Ninh tại xã Tân Phú. Đến năm 2030, địa phương thành lập mới ít nhất 3 khu công nghiệp sinh thái và 1 khu công nghiệp xanh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm, địa phương sẽ tập trung giải quyết các vấn đề môi trường đặc thù, ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt, đặc biệt là hồ Dầu Tiếng và hệ thống sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tỉnh thực hiện phân vùng môi trường để kiểm soát chặt các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường sàng lọc dự án đầu tư, hạn chế và tiến tới không cấp phép đối với các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc sử dụng công nghệ lạc hậu.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được phân loại theo mức độ nguy cơ gây ô nhiễm để tăng cường kiểm soát, nâng cấp công nghệ xử lý chất thải và xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển hệ thống xử lý chất thải tập trung theo công nghệ hiện đại; thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; phát triển ngành công nghiệp tái chế, thu hồi tài nguyên và năng lượng từ chất thải.

Bên cạnh đó, chú trọng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái quan trọng, bảo tồn nguồn gen quý hiếm và nâng cao hiệu quả quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, hồ Dầu Tiếng cùng các khu bảo tồn thiên nhiên; tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc môi trường; nâng cao năng lực theo dõi, cảnh báo và ứng phó các sự cố ô nhiễm môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường thực thi pháp luật, huy động nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm; công khai, minh bạch thông tin môi trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này…

Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh phát triển theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm an ninh môi trường./.