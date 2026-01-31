Tây Ninh thành lập 3 Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thành lập các ban quản lý dự án. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Theo các quyết định được công bố, các ban quản lý dự án được thành lập là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh cũng quyết định kết thúc hoạt động của 14 ban quản lý dự án khu vực trước ngày 30/6. Đây là các ban được thành lập trên cơ sở sắp xếp các ban quản lý dự án cấp huyện trước đây.

Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: Sau quá trình sắp xếp, Tây Ninh hiện tại đã sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Tỉnh luôn xác định hạ tầng là bước đi trước để thu hút đầu tư; nguồn vốn đầu tư công dành cho các công trình, dự án các năm điều tăng cao. Điều này cũng đòi hỏi việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn phải chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, các ban quản lý dự án được giao quản lý nguồn vốn đầu tư công rất lớn. Do đó, yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng ổn định bộ máy, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trước đây.

Các ban quản lý dự án được thành lập trong bối cảnh Tây Ninh đang tập trung mạnh mẽ nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2026, Tây Ninh sẽ triển khai kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn gần 32.500 tỷ đồng, tăng gần 18.700 tỷ đồng và bằng 235,48% kế hoạch vốn năm 2025; dự kiến trung hạn 2026-2031, nguồn vốn đầu tư công của tỉnh đạt trên 156.800 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trao quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Đặc biệt, trong lĩnh vực giao thông, tỉnh ưu tiên nguồn vốn thực hiện các dự án quan trọng quốc gia và các trục động lực của địa phương mang tính kết nối liên vùng như Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài; đường Tân An – Bình Hiệp; trục động lực kết nối Thành phố Hồ Chí Minh – Tây Ninh – Đồng Tháp (827E); trục động lực Đức Hòa…/.