Tây Ninh: thăm hỏi, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán

Ngày 9/2, Chủ tịch Hội Dược học Nguyễn Thanh Nhàn cùng các hội viên và nhà tài trợ đã đến thăm, tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Đào, 100 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh. Mẹ Đặng Thị Đào có 9 người con, trong đó một người đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, một người con là thương binh. Nhiều năm qua, Mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành; trong đó, Sở Y tế và Hội Dược học thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ vào các dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm.



Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của Mẹ; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, đoàn chúc Mẹ và gia đình đón Tết Nguyên đán an lành, vui tươi, hạnh phúc; các con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.



Đoàn công tác xã Bến Lức thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Chẳng, ngụ ấp 4 An Thạnh. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Trước đó, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức Nguyễn Đăng Minh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Chẳng, ngụ ấp 4 An Thạnh. Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền, đoàn thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời trao tặng phần quà Tết thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, đón năm mới an khang, hạnh phúc.



Cũng tại xã Bến Lức, Ban Liên lạc cựu kháng chiến Bến Lức tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong kháng chiến năm 2026. Buổi họp mặt có sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng các cá nhân, đơn vị, nhà tài trợ, nhằm tri ân những thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, các đồng chí, đồng đội năm xưa gặp lại nhau, cùng ôn lại những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những kỷ niệm về một thời lao tù gian khổ nhưng đầy khí phách của người chiến sĩ cách mạng được chia sẻ, nhắc nhớ, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho nhau trong cuộc sống hiện tại. Theo thống kê, hiện trên địa bàn các xã (thuộc huyện Bến Lức, Long An cũ) có 127 cựu tù kháng chiến. Trở về đời thường, các cô, chú vẫn giữ vững phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong lao động, nuôi dạy con cháu trưởng thành, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.