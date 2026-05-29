Tây Ninh tạo đột phá chiến lược về hạ tầng, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới, gồm: cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các vùng động lực phát triển.

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phương án quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh và dự thảo quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan, đơn vị của Đảng cấp tỉnh.

Ngoài ra, hội nghị thống nhất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược nhằm tạo nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, việc ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực quản lý, kỹ năng thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm và khả năng phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao khẩn trương tham mưu kế hoạch triển khai nghị quyết; rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bố trí phù hợp. Việc đánh giá cán bộ phải gắn với sản phẩm, tiến độ và chất lượng công việc, tránh hình thức, chung chung.

Đối với ba nghị quyết đột phá về cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ và xây dựng hạ tầng giao thông, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; triển khai quyết liệt theo phương châm “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng đây là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trong phát triển hiện nay. Nếu không giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng sẽ khó triển khai nhanh các công trình trọng điểm, khó tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư quy mô lớn và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; khẩn trương thành lập tổ công tác hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh sẽ định kỳ hằng tháng kiểm tra tiến độ từng dự án, từng địa phương; kiên quyết kiểm điểm, thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm, làm chậm tiến độ các công trình trọng điểm.

Đối với phương án quy hoạch Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến lược, gắn với định hướng phát triển không gian và tầm nhìn phát triển mới của tỉnh. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng phải bảo đảm đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, phục vụ hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đề nghị Đại tá Bùi Đăng Ninh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.