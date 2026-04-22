Tây Ninh: Ra mắt chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy, thúc đẩy logistics xanh

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy tại xã Mỹ Lệ, Tây Ninh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tại sự kiện, doanh nghiệp công bố mô hình dịch vụ logistics kết nối đồng bộ giữa kho bãi – cầu cảng – vận tải thủy - vận tải đường bộ, cung cấp giải pháp vận chuyển liền mạch, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng cho khách hàng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao năng lực khai thác cảng, đồng thời mở rộng hoạt động vận tải thủy nội địa. Đồng thời, doanh nghiệp ra mắt và đưa vào vận hành xà lan VINAFCO 268, tải trọng trên 3.000 tấn, phục vụ vận chuyển hàng hóa tuyến nội địa và kết nối liên vùng. Phương tiện này góp phần tăng năng lực vận tải, đáp ứng nhu cầu luân chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng trong khu vực.

Ông Bùi Minh Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VINAFCO cho biết, doanh nghiệp đang tập trung phát triển các giải pháp logistics tối ưu, thân thiện với môi trường. Việc đưa vào vận hành chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy cùng là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện hệ sinh thái logistics tích hợp. Mô hình này hướng tới ba giá trị cốt lõi: nâng cao năng lực cung ứng thông qua kết nối đa phương thức; thúc đẩy logistics xanh bằng chuyển dịch vận tải sang đường thủy, giảm áp lực giao thông và phát thải; xây dựng nền tảng vận tải tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế khu vực.

Việc đưa vào vận hành, khai thác chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy của VINAFCO góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, tối ưu chi phí cho các doanh nghiệp tại địa phương. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Ông Trần Thanh Diệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lệ cho rằng, trong bối cảnh chi phí logistics còn ở mức cao, việc phát triển vận tải thủy nội địa có ý nghĩa quan trọng trong giảm tải cho hạ tầng giao thông đường bộ, tiết kiệm chi phí và giảm phát thải môi trường. Việc hình thành các chuỗi dịch vụ cảng – vận tải đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống sông, kênh, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Việc đưa vào vận hành chuỗi dịch vụ cảng và vận tải thủy tại địa phương được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển logistics xanh, nâng cao năng lực vận tải đường thủy nội địa, qua đó hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mô hình này đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, nhất là các ngành có sản lượng lớn, yêu cầu vận chuyển ổn định, chi phí hợp lý; đồng thời, góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ, hạn chế ùn tắc, tai nạn và giảm phát thải khí nhà kính, từng bước hình thành mạng lưới logistics liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư vào tỉnh Tây Ninh./.