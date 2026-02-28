Tây Ninh quyết tâm bứt phá tăng trưởng “hai con số” ngay từ đầu năm

Nhà máy sợi thuộc Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Unitex tại khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh áp dụng công nghệ mới tối ưu hoá hoạt động theo mô hình tự động. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong Quý I năm 2026, UBND tỉnh được giao thực hiện 51 nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Chính phủ. Tính đến ngày 23/2/, đã có 14 nhiệm vụ hoàn thành và 29 nhiệm vụ đang được tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Đặc biệt, ngành du lịch đã tạo nên một cú hích lớn khi đón khoảng gần 1 triệu lượt khách chỉ trong dịp Tết, tăng trên 19% so với cùng kỳ, mang về doanh thu ước đạt trên 700 tỷ đồng. Điểm nhấn nổi bật là Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, chỉ tính riêng ngày mùng 4 Tết đã lập kỷ lục đón 165.000 lượt khách. Những con số này không chỉ là minh chứng cho sức hút của du lịch tỉnh Tây Ninh mà còn tạo đà tâm lý phấn khởi cho toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Xác định hạ tầng giao thông là “chìa khóa” mở ra không gian phát triển, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện các công trình trọng điểm giai đoạn 2025-2030. Tây Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hình thành các trục động lực chiến lược, kết nối liên vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong danh mục ưu tiên, nổi bật là tuyến đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á dài 33km với quy mô 8-10 làn xe. Song song đó, dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh dài 74,5km và các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát đang được đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành 8 dự án đột phá, bao gồm các tuyến ĐT.830C, ĐT.781D và các hạ tầng kết nối cửa khẩu quốc tế Xa Mát - Tân Nam.

Để bảo đảm các công trình này không bị đình trệ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ trong khâu giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư minh bạch. Việc chuẩn bị khởi công các dự án quy mô lớn như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và II cũng là một phần trong kế hoạch huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Quyết tâm lớn nhất của tỉnh trong năm 2026 là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh liên tục chủ trì các cuộc họp để rà soát kịch bản tăng trưởng, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và phương án xử lý tài sản công sau hợp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đề nghị các cấp, ngành không để tình trạng “vui Xuân kéo dài” ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Tỉnh cam kết chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, triển khai hiệu quả các chính sách về đất đai và tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, việc kiện toàn bộ máy cán bộ, khắc phục tình trạng chậm trễ trong tuyển dụng, điều động cũng được xác định là nhiệm vụ then chốt để nâng cao hiệu quả điều hành.

Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp và vải thành phẩm thuộc Công ty TNHH Sợi dệt nhuộm Unitex có tổng vốn đầu tư 3.379 tỷ đồng, quy mô 10 ha, công suất thiết kế sản xuất 60.000 tấn sợi và 15.000 tấn vải thành phẩm mỗi năm. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tây Ninh còn chú trọng đến sự phát triển cân bằng và bền vững. Công tác an sinh xã hội được thực hiện chu đáo với kinh phí hỗ trợ Tết lên đến hàng trăm tỷ đồng cho người có công và hộ nghèo. Năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình ý nghĩa như: Tết trồng cây, xóa nhà tạm, bảo đảm nước sạch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, năm 2026 còn là năm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm sự chủ động và kịp thời trong mọi tình huống. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo, cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, Tây Ninh đang thể hiện một diện mạo năng động, sẵn sàng vượt qua thách thức. Những quyết tâm ngay từ đầu năm 2026 chính là nền tảng vững chắc để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương phát triển mạnh mẽ trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam./.