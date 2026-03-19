Tây Ninh: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá thực chất kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2025. Các đại biểu cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc và tồn tại hạn chế để thống nhất ý chí và hành động. Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định mục tiêu cao nhất là đề ra các giải pháp đột phá, khả thi, nhằm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực cốt lõi cho phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.



Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá cao nỗ lực của tỉnh; lưu ý Tây Ninh cần nỗ lực hơn nữa khi chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm qua xếp thứ 21/63 tỉnh thành. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị tỉnh tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nền tảng cốt lõi trong quản lý nhà nước. Đặc biệt, Bộ cam kết đồng hành cùng Tây Ninh triển khai 6 "bài toán lớn" về chuyển đổi số và thí điểm mô hình thử nghiệm (Sandbox) cho thiết bị bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp và logistics ngay trong tháng 4/2026.



Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đề xuất các chiến lược phát triển kinh tế số dựa trên ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các chuyên gia nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng đổi mới sáng tạo cấp tỉnh sẽ giúp kết nối nguồn lực, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và tạo đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ.



Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: Tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 12% GRDP vào cuối năm 2026. Để hiện thực hóa điều này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển theo phương châm “Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong - cán bộ đi đầu - công tư đồng hành - đất nước phát triển - nhân dân thụ hưởng” mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ vào ngày 25/2. Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xác lập gồm: Phát huy trách nhiệm người đứng đầu; khai thác hiệu quả dữ liệu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; phát triển nhân lực chất lượng cao và bảo đảm nguồn lực hợp tác.



Trong năm 2025, tỉnh Tây Ninh đã triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 và hoàn thành 168/169 nhiệm vụ được Trung ương giao trên hệ thống giám sát quốc gia. Tỉnh đã ban hành Đề án số 1330/ĐA-UBND tạo nền tảng quan trọng cho kinh tế tri thức. Lĩnh vực chuyển đổi số ghi nhận kết quả ấn tượng với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,8% và tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 99,49%. Nền tảng “Tây Ninh Smart” và hệ thống 1022 đã trở thành kênh tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân trên môi trường số. Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội nghị cũng chỉ ra những "điểm nghẽn" về nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ.

UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác chiến lược với các cơ sở đào tạo, tập đoàn kinh tế. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Trường Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Vingroup nhằm huy động nguồn lực tổng hợp cho phát triển. Đồng thời, tỉnh đã khen thưởng 12 tập thể, 20 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực Nghị quyết 57; phát động cuộc thi Robocon tỉnh lần thứ I cùng phong trào thi đua “Tây Ninh thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” năm 2026./.