Tây Ninh đối thoại với nhà đầu tư, gỡ vướng cho khu công nghiệp

Hội nghị do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và đông đảo doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, thời gian qua, hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn từng bước được đầu tư đồng bộ; công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư – kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là trong giải quyết thủ tục cho các dự án hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp.

Đối với hệ thống khu công nghiệp, Tây Ninh định hướng phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững; gắn với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và phát triển logistics, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ người lao động.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cam kết các cấp, ngành sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án; thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Tỉnh luôn trân trọng và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư an tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Tây Ninh.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, hội nghị được tổ chức nhằm gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đây cũng là dịp để các cấp, ngành tỉnh Tây Ninh lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, từ đó hoàn thiện giải pháp điều hành và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, đại diện các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hải Sơn cho rằng: “Sự đồng hành kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền địa phương đã góp phần rất quan trọng trong việc tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, và đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chúng tôi cảm nhận rất rõ những chuyển biến tích cực trong thời gian qua như: thủ tục hành chính ngày càng tinh gọn, minh bạch hơn; phương thức làm việc ngày càng gần doanh nghiệp. Và đặc biệt, tinh thần “đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ” ngày càng rõ nét và thực chất”.

Trong định hướng thu hút đầu tư thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp rất phấn khởi và tin tưởng trước những chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Bước sang năm 2026, với nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế để cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Ông Nguyễn Phú Cường, Giám đốc Nhà máy Coca Cola tại Tây Ninh cho biết: Nhà máy tại Tây Ninh là nhà máy lớn nhất của Coca Cola tại Việt Nam với vốn đầu tư trên 136 triệu USD. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng, Coca Cola lựa chọn đầu tư tại Tây Ninh còn vì sự cởi mở, hợp tác và hỗ trợ hết mình của chính quyến địa phương. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cùng các ngành chức năng, chủ đầu khu công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng phát triển 59 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.800 ha. Trong đó, toàn tỉnh hiện có 34 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tổng diện tích quy hoạch hơn 10.000 ha; diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê hơn 7.300 ha, đã cho thuê trên 5.000 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 68,55%. Các khu công nghiệp còn gần 1.400 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư mới.

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm năm 2025, các khu công nghiệp đóng góp trên 30% tổng thu ngân sách địa phương; cho thuê hơn 219 ha đất công nghiệp; thu hút 274 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 935 triệu USD và trên 20.000 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy đạt gần 69%; tạo thêm việc làm cho hơn 29.000 lao động. Bước sang năm 2026 – năm đầu thực hiện các định hướng lớn theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng – Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh xác định phương châm “Công nghiệp đi trước, mở đường cho thương mại - dịch vụ và đô thị phát triển”. Đơn vị sẽ tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, môi trường, xây dựng, lao động; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp; tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Định hướng xuyên suốt là phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, sinh thái; ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, thân thiện môi trường, logistics và các dịch vụ hiện đại./.