Tây Ninh: Chuyển biến rõ nét trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân

Cán bộ, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh đang phục vụ người dân. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Ông Trần Tấn Luật, người dân xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, cho biết trước đây mỗi lần làm thủ tục thường mất nhiều thời gian chờ đợi. Nay quy trình rõ ràng, có máy lấy số thứ tự, cán bộ hướng dẫn cụ thể nên hồ sơ được giải quyết nhanh. “Thái độ phục vụ rất tốt, tôi thấy thuận tiện hơn trước nhiều”, ông Luật chia sẻ.



Tại xã Nhựt Tảo, ông Phan Văn Phước người dân ấp 5, xã Nhựt Tảo, cho biết ban đầu ông còn ngần ngại do nhà ở xa trung tâm xã. Tuy nhiên, khi trực tiếp đến làm thủ tục, ông nhận thấy nhiều thay đổi tích cực. “Tôi ghé làm thử thì thấy nhanh, gọn, hiệu quả. Các anh chị công chức làm việc tận tình, tôi rất hài lòng”, ông Phước nói.

Ghi nhận tại cơ sở cho thấy, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, hoạt động của các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã từng bước đi vào ổn định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Hòa, cho biết từ khi hợp nhất đơn vị hành chính, số lượng hồ sơ tiếp nhận tăng mạnh, đến nay đạt hơn 20.000 hồ sơ; trong đó đa số được nộp trực tuyến. Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, trung tâm được đầu tư trang thiết bị tương đối đầy đủ như máy tính, máy scan, hệ thống lấy số tự động, đáp ứng yêu cầu công việc. Đội ngũ cán bộ, công chức được phân công phù hợp, bảo đảm chuyên môn. Ngay từ khâu tiếp nhận, hồ sơ được phân loại cụ thể; những hồ sơ đơn giản được ưu tiên xử lý trước để tránh tồn đọng. “Từ trước đến nay, trung tâm chưa để xảy ra hồ sơ trễ hẹn”, ông Thọ khẳng định.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành phần mềm mới vẫn còn một số vướng mắc như hệ thống xử lý chậm, phát sinh lỗi kỹ thuật. Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn khắc phục, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ.

Tại xã Nhựt Tảo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Nguyễn Tấn Đạt cho biết, thời gian đầu vận hành còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, quy trình phối hợp. Đến nay, hoạt động cơ bản ổn định; các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ như chứng thực, hộ tịch, đất đai, chính sách xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, không để phát sinh hồ sơ trễ hẹn. Theo ông Đạt, trung tâm xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; đội ngũ cán bộ, công chức quán triệt phương châm “hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng, phục vụ đúng mực”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng, đạo đức công vụ, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Ở cấp tỉnh, ông Lưu Hiếu Trung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025, Trung tâm tiếp tục khẳng định vai trò đầu mối cải cách thủ tục hành chính. Các mô hình “Quét mã QR tra cứu thủ tục hành chính”, “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân” được duy trì hiệu quả, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Tây Ninh xếp hạng 7/34 tỉnh, thành phố, đạt 94,54 điểm theo Bộ chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được nâng cấp, bảo đảm kết nối liên thông; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết được thực hiện theo quy định. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp duy trì ở mức cao.

Riêng tháng 1/2026, toàn tỉnh công bố 2.030 thủ tục hành chính; tiếp nhận gần 11.000 hồ sơ trên hai hệ thống (cấp tỉnh và bộ, ngành). Trên hệ thống của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,83%; tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến trên 92%. Tổng số phí, lệ phí thu hộ hơn 1,65 tỷ đồng; mức độ hài lòng đạt 96,15%.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Lưu Hiếu Trung cũng chỉ ra một số tồn tại như: Việc cập nhật thủ tục hành chính từ bộ, ngành còn chậm; tái cấu trúc quy trình, thanh toán trực tuyến chưa đồng đều; một số đơn vị chưa hoàn tất kết nối hệ thống; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm việc tại trung tâm chưa tương xứng với áp lực công việc. Trung tâm kiến nghị các sở, ngành tiếp tục đẩy nhanh tích hợp hệ thống, rà soát thủ tục đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình, nâng tỷ lệ thanh toán điện tử; phấn đấu năm 2026 duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn trên 99%, giảm hồ sơ quá hạn dưới 1%.

Từ những chuyển biến tại cơ sở đến kết quả chung của toàn tỉnh cho thấy, việc xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân tại Tây Ninh đang có bước tiến rõ nét. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng làm thước đo; lấy hiệu quả thực chất làm tiêu chí đánh giá đó chính là nền tảng để cải cách hành chính tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong giai đoạn mới./.