Tàu hậu cần lớn nhất của hải quân New Zealand thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu hậu cần HMNZS Aotearoab là tàu tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng dự lễ đón.

Trung tá Hải quân Rob Welford cho biết, chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh của tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo hai nước cũng vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025. Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong nỗ lực tăng cường hoạt động giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, trong đó có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Thượng tá Lê Anh Hoài (trái), Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chào đón Trung tá Rob Welford (phải) chỉ huy tàu HMNZS Aotearoab bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Aotearoa dài 173,2m, rộng 24,5 m, có trọng tải 26.000 tấn là tàu chở dầu và tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho lực lượng hải quân Hoàng gia New Zealand, tàu còn được thiết kế để thực thi các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Năm 2023, tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Aotearoa từng đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh cùng tàu khu trục HMNZS Te Mana. Lần trở lại này, chuyến thăm thứ hai của tàu HMNZS Aotearoa trong vòng ba năm là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng bền chặt giữa New Zealand và Việt Nam.



Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhóm Chỉ huy tàu sẽ đến chào lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số danh lam, thắng cảnh; tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phối hợp thực hành Bộ quy tắc ứng xử gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES) với Hải quân nhân dân Việt Nam/.