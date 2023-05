Tàu Hải quân Italia thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đón Trung tá Giovanni Monno chỉ huy tàu ITS Morosini sau khi cập bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các sỹ quan, chiến sỹ Hải quân, bộ đội biên phòng chào đón Trung tá Giovanni Monno chỉ huy tàu ITS Morosini sau khi cập bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các sỹ quan, thủy thủ tàu ITS Morosini được chào đón sau khi cập bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đại tá Lê Nam Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đại diện lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam và đại diện một số cơ quan, đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ đón.

Cùng dự buổi lễ có Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro, Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh Enrico Padula và Chuẩn Đô đốc Hải quân Italy Vincenzo Montanaro.



Đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro cho biết, chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của tàu ITS Morosini là hoạt động thiết thực góp phần duy trì quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Italy nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong năm 2023.



Trong thời gian dừng đỗ tại bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh, trên tàu ITS Morosini, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức như: triển lãm ảnh về quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học và văn hóa giữa hai nước do Thông tấn xã Italy ANSA và Thông tấn xã Việt Nam cung cấp; hội thảo về “Du thuyền và bến du thuyền: Kinh nghiệm của Italy cho lĩnh vực mới tại Việt Nam” với sự tham gia của đại diện Hiệp hội ngành Hàng hải Italy và các chuyên gia, kiến trúc sư của 2 nước.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm của tàu ITS Morosini tới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tàu ITS Morosini được thiết kế mũi kép xuyên sóng đặc biệt nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động trên biển. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN