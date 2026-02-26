Tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo hoạt động trở lại từ sáng 26/2

Tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo tạm ngưng hoạt động từ tháng 9/2025, cũng là vào mùa biển động. Trong khoảng thơi gian này, phương tiện được đưa về xưởng dóng tàu để bảo dưỡng định kỳ, chuẩn bị cho thời điểm hoạt động trở lại vào đầu năm 2026.

Tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến Vũng Tàu - Côn đảo với thời gian di chuyển 4 tiếng đồng hồ. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN.

Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, lượng vé bán ra đạt gần 50% số ghế thiết kế. Nhiều hành khách cho biết họ chờ đợi thời điểm tàu hoạt dộng trở lại đã khá lâu. Việc tàu cao tốc đi đặc khu Côn Đảo hoạt động trở lại đúng vào thời điểm nhu cầu đi lại và du lịch biển đảo sau Tết Nguyên đán tăng cao đã tạo thêm lựa chọn cho người dân khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Chị Phạm Thị Thanh Loan, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh là một trong số những vị khách của chuyến tàu trong ngày hoạt động trở lại vui mừng cho biết, “Tôi mong chờ tàu hoạt động trở lại suốt mấy tháng qua, nhà tôi ở Vũng Tàu nên nếu muốn đi Côn Đảo lên tàu chỉ cần 4 tiếng đồng hồ là tới nơi, không phải mất công lên trung tâm thành phố đi máy bay ra đảo”.

Theo đại diện đơn vị khai thác, trong lần trở lại này, nhằm từng bước phục hồi sản lượng vận chuyển sau thời gian gián đoạn, đơn vị đã xây dựng một chính sách giá linh hoạt hơn, giảm khoảng 40% so với giá vé trước đây.

Ông Dương Thanh Hà, thuyền trưởng tàu Thăng Long, Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc thông tin, theo như kế hoạch của công ty thì bắt đầu từ 15/3, vé tàu cao tốc đi Vũng Tàu – Côn Đảo sẽ áp dụng giảm 40%, với vé thấp nhất là 410.000 đồng, vé VIP là 790.000 đồng.

Tàu Thăng Long – phương tiện khai thác tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, có sức chứa 1.017 hành khách, chiều dài 77,46 mét, gồm 4 tầng, bố trí 2 tầng khoang Eco, 1 tầng khoang VIP và khu Café Roof Top trên tầng cao nhất phục vụ nhu cầu thư giãn, ngắm cảnh biển.



Theo lịch khởi hành cụ thể được công bố, từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 phút vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trong tuần; chiều ngược lại từ Côn Đảo về Vũng Tàu lúc 13 giờ, vào các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Hành trình trên biển khoảng 3h30 phút.



Với tín hiệu tích cực ngay từ chuyến đầu tiên, tuyến tàu cao tốc được kỳ vọng sẽ góp phần tăng thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách, đồng thời tạo lực đẩy cho hoạt động du lịch biển đảo trong mùa cao điểm năm nay./.