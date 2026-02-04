Tàu Cảnh sát biển xuất bến trực chiến xuyên Tết

Cấp ủy, chỉ huy Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2001. Ảnh: TTXVN phát

Điều đặc biệt của chuyến hải trình này không đơn thuần là một chuyến tuần tra thường nhật của cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2001 mà là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu xuyên Tết, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển đảo phía Tây Nam.

Trước giờ tàu rời cảng, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xuống tàu để kiểm tra, trực tiếp giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2001, tiếp thêm sức mạnh cho những người lính biển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiếu tướng biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 2001 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Đào Bá Việt nhấn mạnh: “Thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết cổ truyền của dân tộc vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao của người lính Cảnh sát biển Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ toàn tàu phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ trực; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tuần tra, kiểm soát với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, nhất là các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng tỉnh sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và cùng các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”.

Không chỉ thực thi pháp luật, những cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển còn là điểm tựa cho bà con ngư dân trên ngư trường. Tàu CSB 2001 hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân đang hoạt động trên biển trong những ngày Tết, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển./.