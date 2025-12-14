Tàu 09 Hải quân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Diễn tập AUMX-2

Tàu 09 thuộc Lữ đoàn 171 của Hải quân nhân dân Việt Nam tại vùng biển Indonesia cùng tàu của Hải quân các nước tham gia diễn tập AUMX-2. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Trong hai ngày cuối của cuộc diễn tập (12-13/12) đã diễn ra các hoạt động thực binh trên biển. Các hoạt động nhằm nâng cao khả năng hợp tác quốc tế, củng cố năng lực phối hợp tác chiến và ứng phó với các thách thức an ninh chung trên biển. Với cường độ cao và yêu cầu hiệp đồng chính xác, các nội dung diễn tập được thực hiện bao gồm: vận động đội hình chụp ảnh từ trên không; sơ tán y tế; tìm kiếm cứu nạn; vận động tiếp tế trên biển; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu; vận động đội hình ban đêm; chào nhau trên biển.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc Diễn tập AUMX-2 từ ngày 9-13/12, Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng tham gia các nội dung như hội thảo xử lý tình huống, hội thảo chuyên gia, các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Indonesia, Thuyền trưởng Tàu 09, Trung tá Lê Thọ Tuấn cho biết, việc tham gia Diễn tập AUMX-2 đã giúp cán bộ chiến sĩ Tàu 09 nâng cao các kỹ năng trong quá trình xử trí tình huống trên biển, nhất là trong những điều kiện phức tạp. Trong bối cảnh hiện tại, khu vực ASEAN xảy ra nhiều thiên tai thảm họa, các nội dung hợp tác, ứng phó, cứu nạn trên biển rất thiết thực và là cơ hội thực tế để cán bộ chiến sĩ Tàu 09 nâng cao năng lực phối hợp quốc tế tham gia ứng cứu trong những tình huống phức tạp của thiên tai.

Chính trị viên phó Tàu 09, Trung tá Chu Văn Hùng cho biết thêm, song song với quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn tập, đơn vị cũng đã huấn luyện để nâng cao trình độ thao tác sử dụng khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật và khả năng chịu đựng sóng gió, hoạt động trên biển dài ngày cho cán bộ chiến sĩ. Tàu 09 và đoàn công tác đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật trong điều kiện hành trình xa Tổ quốc, quãng đường đi về lên tới hơn 1.500 hải lý trong điều kiện sóng gió cấp 5, cấp 6, cũng là một kết quả nổi bật của chuyến công tác lần này.

AUMX-2 là một diễn đàn quan trọng để hải quân các nước chia sẻ kiến thức và nâng cao khả năng hợp tác cùng nhau, khẳng định cam kết chung trong duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực Biển Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.