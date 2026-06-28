Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập đúng kế hoạch, chất lượng được nâng lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được thực hiện hiệu quả; triển khai đồng bộ các đề án về xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và củng cố tiềm lực quốc phòng. Công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện hiệu quả Đề án 1371 về phát huy vai trò Quân đội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, Đề án 1219 và Đề án 109; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong lực lượng vũ trang và nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác chính sách và hậu phương Quân đội. Nổi bật là chương trình "Tết Quân - Dân" đã huy động hơn 18 tỷ đồng triển khai nhiều công trình, hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh triển khai hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Trong 6 tháng đầu năm, Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 157 hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; lực lượng vũ trang tỉnh huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra trung đội Dân quân cơ động Ban CHQS phường Rạch Giá. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Trước đó, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Rạch Giá và Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình An về một số nội dung như: Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, doanh trại và việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Báo cáo với đoàn kiểm tra, các đơn vị cho biết luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện được xây dựng đầy đủ, nền nếp chính quy được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Toàn lực lượn đã việc duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng trung đội Dân quân cơ động Ban CHQS phường Rạch Giá. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; phát huy tốt vai trò tham mưu chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đơn vị tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.