Tập trung tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

* Tập trung hỗ trợ tối đa để sớm hoàn thành dự án

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các bộ phận đã thúc đẩy, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Đánh giá những vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Có 4 công tác lớn cần tập trung giải quyết thời gian tới gồm: khẩn trương hoàn thành những nội dung liên quan đến giá đất, bồi thường, tái định cư; phê duyệt dự án các khu tái định cư; giải quyết những vấn đề liên quan tiềm ẩn; xác định cụ thể quy trình, thủ tục để hoàn trả những công trình có liên quan. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho từng cục chức năng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh trong giải quyết, thực hiện các phần việc liên quan. Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi, trả lời; đồng thời khẳng định mọi kiến nghị đều cơ bản đã được giải quyết.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng, đảm bảo đúng tiến độ triển khai các dự án. Đối với Tập đoàn Masterise (nhà đầu tư), Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu cần cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công những phần việc, dự án để phục vụ cho APEC năm 2027.

Với tinh thần “tất cả vì lợi ích chung của đất nước”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Việc hoàn thành Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế hàng không, kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện thành công hai mục tiêu chào mừng 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình cũng là “điểm hút” rất nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới tìm đến Việt Nam, Bắc Ninh để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển.

* Kiểm đếm tiến độ từng tuần

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh thông tin, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan là nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Định kỳ hằng tuần, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu tiến độ hoàn thành các nội dung công việc cụ thể nhằm bám sát mục tiêu, tiến độ theo kế hoạch đã đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng trên tổng diện tích 1.960 ha. Với diện tích đất nông nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã thống kê, quy chủ được 6.461/6.907 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích 1.054,48ha (đạt 83,4%); trong đó đã tạm ứng, chi trả 3.059,48 tỷ đồng với

730,61 ha. Lũy kế tính đến nay giải phóng mặt bằng được 1.089ha. Hiện nay, các cơ quan của tỉnh đang tiếp tục thu thập hồ sơ, rà soát, kiểm kê diện tích khoảng 209ha đất nông nghiệp, chủ động phối hợp với nhà đầu tư phấn đấu hoàn xong trước ngày 15/1/2026.

Song hành với việc tập trung vào giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, các cơ quan giải phóng mặt bằng của tỉnh đã chủ động tổ chức kê khai, kiểm kê đất ở được khoảng 4.478/5.068 hộ với diện tích 134,88/166,14ha (đạt 81,2%). Dự kiến thời gian hoàn thành kiểm kê xong trước ngày 15/1/2026. Tỉnh đang tập trung triển khai thông báo thu hồi đất ở đến các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi.

Đến nay, tỉnh đã thực hiện kê khai, quy chủ được khoảng 10.000 ngôi mộ; xây xong hơn 2.000/5.000 vỏ mộ tại vị trí nghĩa trang mới; hiện đã bắt đầu di chuyển mộ, dự kiến trước ngày 31/1/2026 sẽ di chuyển xong 5.000 ngôi mộ.

Cùng với đó, các địa phương của tỉnh Bắc Ninh đang triển khai 4 dự án phục vụ tái định cư và nghĩa trang để di chuyển mộ. Cùng với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, có 3 dự án liên quan. Cụ thể, Dự án Đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (dự án BT1) có tổng chiều tuyến dài 12km, quy mô mặt cắt ngang 80m. Dự án đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh họp cho ý kiến. Nhà đầu tư đang hoàn thiện và dự kiến sẽ phê duyệt xong trước ngày 20/1/2026 với dự kiến tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng.



Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN



Với Dự án Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (dự án BT3), hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư để gấp rút tổ chức lập dự án BT hoàn trả các công trình này. Dự kiến phấn đấu sẽ phê duyệt xong trong tháng 2/2026. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng.

Dự án Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) có tổng chiều dài tuyến 27,7 km; mặt cắt ngang 120m. Đến nay, dựa án đã tổ chức kiểm đếm được 366/450 ha đất nông nghiệp; kiểm kê được khoảng 800/1.100 hộ có đất ở; lập phương án đối với 4.500/4.500 mộ; dự kiến tổ chức chi trả, xong để nhân dân di chuyển mộ trước ngày 5/2/2026. Hiện dự án đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh họp cho ý kiến. Chủ đầu tư đang hoàn thiện và dự kiến sẽ phê duyệt xong trước 25/1/2026 với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng.



Để chuẩn bị nguồn vật liệu đất đắp, tỉnh đã dự kiến 44 khu vực khoáng sản với tổng diện tích 858,2ha, tổng tài nguyên dự báo 310.955.000m3 đủ để đáp ứng cho tất cả các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh.



Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm cao, tập trung đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục liên quan đến giai đoạn 1 Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình; bàn giao cho nhà đầu tư đủ mặt bằng phục vụ thi công đường băng và các công trình phục vụ APEC đúng tiến độ yêu cầu.



Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành các dự án xong trước ngày 31/12/2026, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ địa phương xử lý kịp thời các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, có nguy cơ gây mất an ninh trong quá trình triển khai. Bộ Công an cho phép sử dụng nguồn khoáng sản các mỏ đã được cấp cho sân bay Gia Bình được mở rộng cấp cho các dự án có liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình để bảo đảm tiến độ.

Nhà đầu tư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải quyết các vấn đề vướng mắc về mặt bằng có tính chất đặc thù, vận dụng; đẩy nhanh tiến độ trình 3 dự án BT để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương để nghiên cứu phương án giải quyết về chỗ ở tạm cư cho các hộ gia đình phải di chuyển đợt 1 khoảng 1.200 hộ; quan tâm bố trí kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng để chi trả cho người dân; hỗ trợ địa phương kinh phí để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc về mặt bằng có tính chất đặc thù..../.