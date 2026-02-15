Tập trung nguồn lực đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Người dân xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa, kê khai thông tin đất đai. Ảnh: TTXVN phát

Chỉ thị nêu: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và các địa phương nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt là Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã tổ chức rà soát gần 62 triệu thửa đất, trong đó có trên 24 triệu thửa đất và nhà ở đã đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", đây là một trong những kết quả rất đáng khích lệ.



Tuy nhiên, tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn chậm, chưa được đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hóa, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; chậm đưa vào vận hành phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong tình hình mới.

Nguyên nhân chính của hạn chế này là do: một số địa phương chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung thực hiện, việc quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực còn hạn chế; hồ sơ, tài liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, không đồng bộ; dữ liệu lớn, phức tạp và thường xuyên biến động, không được cập nhật kịp thời; phải đo đạc lập bản đồ địa chính, chuẩn hóa lại hồ sơ, tài liệu để đảm bảo tính thống nhất giữa hồ sơ, tài liệu với thực địa; trình độ chuyên môn, kỹ thuật cán bộ xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn hạn chế; trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, mức độ về an toàn, bảo mật thông tin chưa đáp ứng yêu cầu gây khó khăn cho việc xây dựng, vận hành, đồng bộ, kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin khác.

*Hoàn thành Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong tháng 3/2026

Để hoàn thành việc đo đạc, thống kê, số hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu đất đai trên toàn quốc, kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác theo Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành chỉ đạo các địa phương tiếp tục hoàn thiện khối lượng nhiệm vụ còn lại trong Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Đôn đốc các địa phương khẩn trương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương; đồng thời, đưa ngay kết quả vào quản lý, vận hành, khai thác, đồng bộ, tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 12/2026.

Tập trung nguồn lực xây dựng, lựa chọn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm để thống nhất quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Xây dựng, cập nhật dữ liệu đất đai cấp vùng, cả nước và dữ liệu đất đai khác do trung ương quản lý; phối hợp với Bộ Công an và địa phương xác thực thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Trung tâm dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành; rà soát, triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai; hoàn thành trong tháng 6/2026.

Tái cấu trúc quy trình, rà soát thành phần hồ sơ, sử dụng các thông tin tài liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải xuất trình, nộp, khai báo lại các thông tin, giấy tờ đã được số hóa; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Tăng cường đào tạo, chuyển giao, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tiến độ, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất của các địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

*Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất trong tháng 12/2026

Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành để chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất; hoàn thành trong tháng 12/2026.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để làm sạch, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ liệu đất đai đã được số hóa phục vụ đơn giản hóa các thủ tục hành chính về cư trú trên tinh thần xã, phường nào đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Rà soát, đánh giá an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại các cấp phục vụ kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành; hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bộ Tài chính bố trí ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường và hướng dẫn các địa phương đảm bảo đủ kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, cập nhật, quản lý, duy trì, vận hành và khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Tổng hợp, báo cáo và đề xuất việc hỗ trợ ngân sách cho địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách trên cơ sở đề xuất của các địa phương để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành trong tháng 3/2026.

*Tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ để cắt giảm thủ tục hành chính đất đai

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành để hướng dẫn các địa phương xây dựng định mức, đơn giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho hoạt động quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành trong tháng 2/2026.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường; hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bên cạnh đó, sử dụng có hiệu quả các tài liệu, hồ sơ, bản đồ hiện có để chỉnh lý, cập nhật, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí. Dữ liệu đất đai đã được xây dựng phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa công chứng - đất đai - thuế.

Bảo đảm bố trí đủ kinh phí cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện vận hành, duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; ưu tiên bố trí kinh phí tại các khu vực biên giới, hải đảo, khu vực công, đất nông, lâm nghiệp. Trường hợp không tự cân đối đủ kinh phí thì có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính đất đai để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi đã có trong dữ liệu đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Cập nhật dữ liệu thường xuyên trên hệ thống thông tin đất đai hiện có trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; thực hiện rà soát, ban hành định mức - kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo thẩm quyền. Hoàn thành trong tháng 3/2026.

Đồng thời, thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm hệ thống thông tin đất đai đang vận hành tại địa phương để có phương án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện, duy trì hệ thống gắn với đào tạo nguồn nhân lực để sử dụng ngay tại địa phương đảm bảo đầu tư hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lặp, lãng phí nhằm đáp ứng tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trong giai đoạn hiện nay; hoàn thành trong tháng 3/2026.

Triển khai kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương với các cơ sở dữ liệu khác, trước mắt là Cổng dịch vụ công và kết nối liên thông với cơ quan thuế để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước; hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.