Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng về đất đai

Quang cảnh buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết với Bí thư Đảng ủy các xã, phường trong tỉnh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tại buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy các xã, phường đã trao đổi về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn, thư tại cơ sở; đồng thời kiến nghị tỉnh tăng cường tập huấn nghiệp vụ, quan tâm nhân lực, chế độ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân; đẩy mạnh số hóa, xây dựng hệ thống quản lý đơn, thư đồng bộ. Nhiều ý kiến tập trung vào những vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án kéo dài, đề nghị tăng cường phối hợp, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý để giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Tại xã Đức Hòa, nơi có nhiều dự án thu hồi đất, một số dự án kéo dài đã làm phát sinh kiến nghị của người dân, nhất là về giá bồi thường. Theo ông Lê Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa, có dự án công bố đơn giá bồi thường từ năm 2019 nhưng đến nay chưa hoàn thành, trong khi giá cả đã có nhiều thay đổi nên người dân không đồng thuận. Xã Đức Hòa cam kết giải quyết 32 đơn, thư còn tồn đọng trong quý III/2026.

Cũng từ những vướng mắc liên quan đến tiến độ dự án, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập cho biết, trên địa bàn có nhiều dự án khu công nghiệp, đô thị đã có chủ trương đầu tư từ lâu nhưng chưa triển khai; có trường hợp người dân đăng ký nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư chậm chuyển kinh phí trong nhiều năm, làm phát sinh đơn thư, khiếu kiện.

Theo ông Huỳnh Văn Quang Hùng, đối với những dự án kéo dài, tỉnh và các sở, ngành cần làm việc cụ thể với nhà đầu tư, xác định rõ tiến độ để có cơ sở trả lời người dân; đồng thời xem xét chặt chẽ việc gia hạn, nhất là những trường hợp đã được gia hạn nhiều lần. Các dự án kéo dài, phức tạp cần được theo dõi, chỉ đạo tập trung để kịp thời tháo gỡ, tránh tiếp tục ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã, phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với Bí thư Đảng ủy các xã, phường trong tỉnh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời xử lý mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cùng với đó, các địa phương cần đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định về khiếu nại, tố cáo và chính sách bồi thường đất đai, giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, hạn chế khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Công tác dân vận phải được gắn chặt với hoạt động tiếp dân để tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Báo cáo tại buổi đối thoại, ông Đinh Văn Sáu, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn các xã, phường trong 6 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định; không phát sinh vụ việc phức tạp, tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự. Trong 6 tháng đầu năm, các xã, phường tổ chức 4.066 cuộc tiếp công dân với 2.059 lượt người; tiếp nhận 2.240 đơn, thư, chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các thủ tục hành chính về đất đai. Đến nay, 1.859 đơn, thư đã được xử lý, giải quyết, đạt tỷ lệ 83%.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Bí thư Đảng ủy các xã, phường duy trì tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng và đột xuất khi có vụ việc phát sinh. Qua tiếp dân, các địa phương tiếp nhận 162 đơn, thư và đã chỉ đạo xem xét, giải quyết 158 đơn.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư tại cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khiếu nại, tố cáo vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong khi kỹ năng của một số cán bộ làm công tác tiếp dân còn hạn chế, việc theo dõi, đôn đốc sau giải quyết có lúc chưa chặt chẽ. Đây là những vấn đề cần tiếp tục khắc phục để xử lý vụ việc kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở./.