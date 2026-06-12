Tập trung chuyển đổi số trong lĩnh vực dân nguyện và giám sát của Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cuộc làm việc nhằm trao đổi về công tác dân nguyện của Quốc hội; hoạt động phối hợp giữa Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; công tác phối hợp thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực dân nguyện và giám sát, đặc biệt là việc triển khai ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 3 (ngày 10/6/2026).

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe các báo cáo và thảo luận về thực trạng công tác chuyển đổi số và dữ liệu số của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; tình hình kết nối và tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri trên mạng; việc đối chiếu số liệu đơn thư giữa Ủy ban Dân nguyện và Giám sát với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, đơn thư do Lãnh đạo Quốc hội chuyển đến; việc kết nối phần mềm của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban; việc kết nối dữ liệu về xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo với Thanh tra Chính phủ và các địa phương…

Về công tác chuyển đổi số và dữ liệu số, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Viettel tiến hành triển khai xây dựng nền tảng công nghệ đáp ứng yêu cầu liên thông. Phần mềm phục vụ công tác dân nguyện hiện nay gồm các phân hệ phục vụ cập nhật dữ liệu tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến và phân hệ về tổng hợp, tập hợp kiến nghị của cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, thời gian qua, hoạt động dân nguyện đã dần đi vào nền nếp, trở thành điểm tựa lòng tin của cử tri.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tạo bước đột phá mạnh mẽ, đưa công tác dân nguyện đi vào thực chất, nâng cao tối đa hiệu quả giám sát tối cao. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, các đơn vị phối hợp cần quán triệt sâu sắc 5 vấn đề chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khẩn trương hoàn thiện Quy chế phối hợp trong việc giải quyết công tác dân nguyện, nhất là việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong toàn hệ thống chính trị và liên quan đến dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải rất cụ thể, chi tiết. Đồng thời, hoàn thiện Kế hoạch tổng thể để chỉ đạo thực hiện những vấn đề lớn mà Chủ tịch Quốc hội đã nêu, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống phần mềm phục vụ công tác dân nguyện càng sớm càng tốt, quyết liệt và liên tục.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của các cơ quan có liên quan đến công tác dân nguyện và giám sát; nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 1343/NQ-UBTVQH15 về xây dựng và phát triển Quốc hội số./.