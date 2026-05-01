Tấp nập du khách trải nghiệm, khám phá nét đẹp Tuyên Quang dịp lễ 30/4 - 1/5

Khách du lịch quốc tế hào hứng khám phá Tuyên Quang. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Dịp này, Tuyên Quang trở thành điểm hẹn của đông đảo du khách với chuỗi điểm đến đa dạng, giàu trải nghiệm. Nổi bật là Khu du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình với mặt hồ xanh biếc giữa trùng điệp núi non; Khu di tích lịch sử Tân Trào – "địa chỉ đỏ" gợi nhắc những dấu mốc hào hùng; suối khoáng Mỹ Lâm mang đến không gian nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, nhiều du khách lựa chọn hành trình nối tuyến khám phá Km0 Hà Giang, cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú… để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi non và nhịp sống vùng cao. Song song với đó, các điểm có khe suối, thác nước trong tỉnh trở thành "điểm trốn nóng" lý tưởng, nơi du khách nghỉ ngơi, vui chơi, tận hưởng không khí mát lành. Sự đa dạng về loại hình trải nghiệm đã tạo nên sức hút mạnh mẽ cho du lịch Tuyên Quang trong dịp lễ.

Hòa chung không khí kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, các cung đường hướng lên cao nguyên đá càng thêm sôi động. Dọc tuyến, những điểm check-in luôn tấp nập người dừng chân ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Các điểm dừng nghỉ ven đường trở thành "ban công ngắm cảnh" giữa đại ngàn, nơi du khách thả tầm mắt qua lớp lớp núi đá trùng điệp, ngắm những bản làng ẩn hiện trong làn mây bảng lảng. Khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một bức tranh du lịch sống động, đầy cảm xúc.

Anh David, du khách đến từ Thụy Sỹ chia sẻ, phong cảnh ở đây thực sự ấn tượng, đặc biệt là khi nhìn xuống các bản làng trong sương. Những điều đó khiến cảm thấy rất thư giãn. Người dân rất hiếu khách, văn hóa truyền thống được gìn giữ tốt, đó là điều khiến anh thích khám phá những nơi như thế này.

Tại Km0 Hà Giang, nơi được nhiều du khách lựa chọn là điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình, không khí tham quan luôn nhộn nhịp. Du khách đến đây tìm hiểu, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Hòa trong không khí kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều người không giấu được sự hào hứng khi có mặt tại địa danh mang ý nghĩa đặc biệt này.

Anh Trần Quang Nhân, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Dịp lễ này, tôi chọn đi du lịch Tuyên Quang và khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn. Đi trên những cung đường này, dừng lại ngắm cảnh thấy rất thoải mái, cảnh quan hùng vĩ và không khí rất trong lành. Khi về nhà, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè, người thân đến đây và chắc chắn tôi sẽ quay lại trong những lần tiếp theo".

Những ngày này, Lũng Cú luôn tấp nập từ sáng đến đêm. Ban ngày, du khách thả mình giữa không gian núi non hùng vĩ, chinh phục cột cờ Lũng Cú, khám phá làng du lịch Lô Lô Chải – điểm đến được yêu thích với những nếp nhà trình tường cổ kính, không gian yên bình, thơ mộng. Trên hành trình, mỗi góc nhỏ đều mở ra vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút, từ những con đường đá, mái ngói rêu phong đến sắc màu văn hóa đặc trưng của đồng bào Lô Lô.

Khi đêm xuống, không khí nơi đây càng trở nên rộn ràng, ấm áp. Du khách cùng người dân quây quần bên bếp lửa, thưởng thức những điệu múa truyền thống trong sắc phục rực rỡ, nắm tay nhau hòa nhịp trong tiếng nhạc, câu hát. Những món ăn đậm đà hương vị vùng cao, men rượu ngô nồng ấm cùng tiếng cười nói, tiếng khèn, điệu múa… tất cả hòa quyện, tạo nên không gian văn hóa sống động, mang lại cảm giác gần gũi, khó quên cho mỗi du khách khi đặt chân tới nơi địa đầu Tổ quốc.

Anh Harrison, Vương quốc Anh cho hay: "Không chỉ phong cảnh đẹp, tôi còn rất ấn tượng với văn hóa và con người nơi đây. Buổi tối được hòa mình vào các điệu múa, âm nhạc truyền thống, cùng mọi người quây quần bên bếp lửa là trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện và nét văn hóa rất riêng mà không phải nơi nào cũng có".

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư xã Lũng Cú cho biết, dịp lễ năm nay, lượng khách tăng mạnh. Địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời vận động các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ du khách tốt nhất.

Để đảm bảo an toàn, minh bạch trong hoạt động du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đồng thời, siết chặt công tác quản lý ở các khâu lưu trú, ăn uống, vận chuyển, niêm yết giá và bán đúng giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Qua đó, góp phần tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến sự yên tâm và hài lòng cho du khách trong dịp nghỉ lễ.

Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường. Các lực lượng chức năng triển khai phân luồng, điều tiết giao thông tại những khu vực đông khách, hạn chế ùn tắc, đảm bảo hành trình thuận lợi cho du khách trong suốt kỳ nghỉ.

Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ, Tuyên Quang mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, dịch vụ ngày càng hoàn thiện và sự thân thiện, mến khách. Dòng khách nườm nượp đổ về không chỉ làm sôi động các điểm đến mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của du lịch xứ Tuyên…/.