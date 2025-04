Tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ y tế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phục vụ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong khuôn khổ chương trình, các y bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã tập huấn cấp cứu ban đầu và cấp cứu ngoại viện, tư vấn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tham gia tập luyện. Các bác sĩ đã hướng dẫn các nguyên tắc an toàn trong cấp cứu và tập huấn các kỹ thuật cứu thương như hồi sức tim phổi cơ bản; xử lý sốc nhiệt, say nắng, say nóng; sơ cấp cứu đột quỵ não cấp; xử lý một số tổn thương xương khớp hay gặp.

Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm trao tặng thuốc và quà trị giá 200 triệu đồng cho các chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ.

Buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại thao trường Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ (Long Thành, Đồng Nai). Các bác sĩ không chỉ hướng dẫn mà còn trực tiếp thị phạm giúp các cán bộ y tế Bộ Tư lệnh CSCĐ nắm vững các kỹ thuật, sẵn sàng ứng dụng khi cần thiết. Điều này nhằm đảm bảo sức khỏe cho đoàn diễu binh, diễu hành mừng lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước tại TP.HCM.

Bên cạnh công tác tập huấn sơ cấp cứu, đội ngũ bác sĩ từ Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quốc tế City còn thực hiện siêu âm bụng cho một số chiến sĩ tham gia diễu binh, giúp đánh giá tình trạng sức khỏe và đảm bảo các chiến sĩ có thể trạng tốt nhất cho sự kiện quan trọng này.

Nhằm thể hiện sự đồng hành và tri ân đối với lực lượng CSCĐ, Tập đoàn Hoa Lâm, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City cũng đã trao tặng thuốc và quà tặng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các cán bộ chiến sĩ. Đây là sự động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ CSCĐ đang ngày đêm rèn luyện, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam bộ.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào sáng ngày 30/4. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn sức khỏe của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên thành công của sự kiện. Những hỗ trợ từ Tập đoàn Hoa Lâm, đội ngũ y tế của Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tham gia mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, gắn kết giữa ngành y tế và lực lượng vũ trang trong các nhiệm vụ quan trọng của quốc gia./.