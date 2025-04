Tập đoàn Hoa Lâm khám bệnh, tầm soát ung thư vú và trao tặng 200 phần quà cho người dân TP. Cần Thơ

Bác sĩ của Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City khám bệnh cho người dân TP.Cần Thơ.

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người là các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, nhiều chị em phụ nữ đã được siêu âm tuyến vú và chụp nhũ ảnh miễn phí ngay trên Xe chụp nhũ ảnh lưu động do Tập đoàn Hoa Lâm và Bệnh viện Gia An 115 đầu tư. Xe được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, trong đó có hệ thống chụp nhũ ảnh tiên tiến từ CHLB Đức cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao đáng tin cậy và giảm liều tia hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người được tầm soát.

Cùng hoạt động khám bệnh và tầm soát ung thư vú, 200 phần quà thiết thực cũng đã được trao cho người dân quận Bình Thủy và huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ góp phần hỗ trợ đời sống và lan tỏa sự gắn kết trong cộng đồng. Hoạt động diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, với sự đồng hành tích cực từ chính quyền địa phương và sự hưởng ứng của người dân. Những món quà ý nghĩa đã góp phần mang lại niềm vui, sự động viên và tinh thần sẻ chia đến bà con nơi đây.

Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm tặng quà cho người dân TP.Cần Thơ.

Chương trình tại TP. Cần Thơ là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa do Tập đoàn Hoa Lâm, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City triển khai. Thời gian qua, Tập đoàn Hoa Lâm đã tích cực đồng hành cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội như tài trợ trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện địa phương, xây dựng chợ cho bà con nghèo, trao học bổng cho trẻ em khó khăn… cùng rất nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực trong đợt dịch COVID-19.

Trước đó, nhân chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho các cán bộ y tế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phục vụ đoàn diễu binh, đồng thời trao tặng thuốc cùng quà tặng tổng trị giá 200 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sĩ./.