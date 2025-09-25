Tin tức
Tập đoàn Fedex (Hoa Kỳ) thúc đẩy kế hoạch mở rộng hoạt động ở Việt Nam
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Tập đoàn Fedex đã có hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; đánh giá cao đóng góp của Fedex vào quá trình bình thường hoá và phát triển quan hệ hai nước, đặc biệt là trong năm kỷ niệm 30 ngày bình thường hóa quan hệ và 2 năm ngày nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Phó Thủ tướng khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và chính phủ hai nước đang tích cực hợp tác để duy trì đà và thúc đẩy cơ hội hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Fedex Raj Subramaniam cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và hoan nghênh những chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các bộ ngành cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ; đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng, sân bay.
Lãnh đạo Tập đoàn Fedex hoan nghênh và đánh giá cao việc thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã xử lý tốt vấn đề thương mại, qua đó doanh nghiệp hai nước có thể an tâm về một khuôn khổ thương mại bền vững cho hợp tác và đầu tư, kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Trên cơ sở đó, Tập đoàn Fedex đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng hoạt động ở Việt Nam và mong muốn các cơ quan Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho quá trình này./.