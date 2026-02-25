Phối cảnh sân vận động Hưng Yên, dự án mà Đại Dũng Group sẽ tham gia thi công kết cấu thép với khoảng 15.000 tấn, giá trị 750 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, Đại Dũng đạt doanh thu 8,677 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) đạt tổng tài sản tăng 27%. Hai số tập đoàn duy trì tăng trưởng, nối chuỗi dài 5 năm tăng trưởng liên tiếp. Năm 2025, tổng mức đầu tư đạt 1,608 tỷ đồng, vượt 24% so với kế hoạch và tăng 58% trong cùng kỳ; trong đó, 65% (khoảng 1,045 tỷ đồng) dành cho dự án máy CNC Nghi Sơn và Vũng Tàu, cả hai hướng tới tiêu chuẩn LEED Gold.

Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng ông Trịnh Tiến Dũng phát biểu định hướng chiến lược tại sự kiện “Chào đón kỷ nguyên vươn mình của Đại Dũng”, khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững, đổi mới công nghệ và nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Hoạt động chuyển đổi số được thúc đẩy: phát triển ERP SAP S/4HANA trên toàn tập đoàn, mount set 120 robot hàn tự động, 8 dây mạ kẽm nóng, và hệ thống kiểm tra năng lực thử tải tới 5.000 tấn. Đại Dũng đạt được 22 sáng kiến ứng dụng thực tiễn trong năm, tập trung nâng cấp năng lực thiết bị thiết bị và quy trình sản xuất quy trình sản xuất tối ưu hóa.

Về nhân sự, tổng biên chế tăng 26% lên khoảng 8.750 người; trong đó 2.290 lượt xem nhân sự tham gia 179 khóa đào tạo nội bộ và đối tác, bao 1.020 lượt xem tham gia chương trình kỹ năng nghề, 540 lượt xem quản lý và 730 lượt xem toàn lao động. Chi phí đào tạo đạt 14,6 tỷ đồng, tương đương 0,17% doanh thu.

Đại diện Đại Dũng Group cùng nhiều đối tác trong và ngoài nước tham quan Nhà máy An Hạ, Khu công nghiệp An Hạ, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

ESG có trọng tâm chiến lược: hơn 7,3 tỷ đồng được đóng góp cho hoạt động xã hội sinh thái; chương trình bảo vệ trẻ mồ côi hỗ trợ 517 trẻ đến 18 tuổi. Về môi trường, Đại Dũng hoàn thành kiểm tra phát thải theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho 3 nhà máy, giảm phát thải CO2 tương đương 12.400 tCO2e so với năm cơ sở trước thông số tối ưu và ứng dụng công nghệ sơn phủ thế hệ mới.

Lãnh đạo Tập đoàn Đại Dũng thực hiện nghi thức công bố chiến lược “6 Thương hiệu – 6 Trụ cột chuyên sâu”, khẳng định tầm nhìn vươn tầm quốc tế và chào đón kỷ nguyên phát triển mới.

Chuỗi hợp đồng khai xuân phân bố trên nhiều lĩnh vực quan trọng: kết cấu cấu hình cho Sân vận động Hưng Yên 15.000 tấn (750 tỷ đồng)361 tỷ đồng); sân bay Quảng Trị 1.100 tấn (~100 tỷ đồng). Công nghiệp — năng lượng: cấu hình cho Nhà máy điện chu trình hợp lý 120 MW khối lượng 432 tấn, giá trị hơn 2,1 triệu USD; Giá STS/RTG là 50 triệu USD (giá năm 2026). Hệ thống trạm biến áp và đường dây 110 kV tại miền Tây và miền Nam có giá trị hơn 189 tỷ đồng.

Ban Lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên Tập đoàn Đại Dũng chụp hình lưu niệm tại Lễ Khai Xuân 2026 với chủ đề “Giải pháp vượt trội – Giá trị bền vững”, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm chinh phục mục tiêu mới và chào đón kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của Đại Dũng.

Về tiêu chuẩn chất lượng, Đại Dũng đạt R&H Grade (Nhật), ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, EN 1090, AISC, ISO 3834-2:2021 và chứng nhận EPD Châu Âu. Mục tiêu 2026 có hoàn thành tối thiểu 80% tiến độ dự án ký đầu năm, đạt doanh thu quý I tương ứng ít nhất 30% kế hoạch năm, và tối ưu tốc độ lợi nhuận tăng lên 14–16% thông số tăng tỷ lệ sản xuất giá trị gia tăng cao và mở rộng xuất khẩu. Cấu trúc 6 thương hiệu của Đại Dũng được kỳ vọng tăng cường năng lực chuyên sâu, tích hợp nguồn năng lượng để tham gia chuỗi giá trị các dự án quốc gia và quốc tế, hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD trước năm 2030./.

