Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng khẳng định: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý diện tích đất đai rộng, hoạt động trên nhiều địa bàn chiến lược cả trong và ngoài nước. Với đặc thù đó, Tập đoàn có vị trí quan trọng không chỉ đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.



Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025. Công tác tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị được triển khai tích cực. Tập đoàn cũng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.



Nhận định tình hình năm 2026 còn nhiều thách thức, Phó Thủ tướng cho rằng, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xu hướng bảo hộ thương mại, yêu cầu tiêu chuẩn xanh và phát thải thấp ngày càng khắt khe. Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và chuỗi cung ứng; thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế tiềm ẩn rủi ro do lạm phát cơ cấu và biến động tỷ giá. Trong nước, đây là năm đầu triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nhanh nhưng bền vững, củng cố nội lực và khả năng chống chịu của nền kinh tế.



Trên cơ sở các định hướng lớn về phát triển kinh tế nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết nội bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN “Tập đoàn cần chủ động xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường quốc tế; tăng cường phân tích, dự báo và quản trị rủi ro; bảo đảm an toàn tài chính, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Việc cơ cấu lại phải gắn với đổi mới mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực. Tập trung phát triển chuỗi giá trị cao su theo hướng bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, lao động và truy xuất nguồn gốc”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thực hiện nghiêm các cam kết quốc tế về giảm phát thải; quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất khoảng 400.000 ha trong và ngoài nước, gắn phát triển sản xuất với xây dựng nông thôn mới và bảo đảm quốc phòng - an ninh tại các địa bàn chiến lược. Đồng thời, Tập đoàn phải tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và tại Lào, Campuchia; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao và kỷ luật lao động nghiêm.



Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhà nước phát triển lành mạnh, đúng định hướng; yêu cầu các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Tập đoàn cần khẩn trương cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng, bảo đảm kết quả thực chất, đo lường được.



Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, doanh nghiệp hiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực gồm: trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su; sản xuất sản phẩm từ gỗ cao su; đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Tổng diện tích cao su do Tập đoàn quản lý đạt hơn 377.800 ha, trong đó khoảng 264.000 ha trong nước, trải rộng trên 16 tỉnh, thành phố, phần lớn nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo cáo hoạt động của Tập đoàn tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN Tại Lào và Campuchia, Tập đoàn đang quản lý hơn 113.000 ha cao su, chiếm khoảng 30% tổng diện tích vườn cây; sản lượng khai thác năm 2025 từ hai thị trường này chiếm gần 40% sản lượng toàn hệ thống. Các dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân sở tại, phát triển hạ tầng nông thôn, giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

Theo ông Lê Thanh Hưng, năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được Bộ Tài chính giao kế hoạch doanh thu và thu nhập khác hợp nhất 33.799 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.558 tỷ đồng, tăng trên 5% so với thực hiện năm 2025. Trên cơ sở đó, Tập đoàn đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên. Thu nhập bình quân của người lao động dự kiến đạt khoảng 12-12,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 9-10%.



Để đạt được mục tiêu trên, Tập đoàn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản. Công tác cơ cấu lại tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tập đoàn cũng thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển các lĩnh vực tiềm năng như hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo; đồng thời thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nhất là quy định EUDR của châu Âu. Việc chăm lo đời sống người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo./.