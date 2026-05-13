Tập đoàn AEON (Nhật Bản) đề xuất xây trung tâm logistics công nghệ cao tại Tây Ninh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Tập đoàn AEON đã trao đổi thông tin về các tiềm năng, cơ hội đầu tư và định hướng phát triển của tỉnh Tây Ninh; thảo luận các đề xuất đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, hiện Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 4 về số dự án và tổng số vốn đầu tư/khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có hợp tác đầu tư vào tỉnh; với 174 dự án, tổng vốn đăng ký trên 1,52 tỷ USD. Các dự án của Nhật Bản vào Tây Ninh chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sản xuất ván gỗ nhân tạo và các sản phẩm từ gỗ, cơ khí – chế tạo máy, sản xuất – lắp ráp linh kiện điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông – thủy sản, gia công hàng may mặc, sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm,…

Tại Tây Ninh, Dự án Trung tâm mua sắm AEON – Tân An do Công ty TNHH AEON Việt Nam làm chủ đầu tư 1.076 tỷ đồng (45 triệu USD), diện tích khoảng 22.000m2 tại phường Long An được chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh (phải) tiếp lãnh đạo Tập đoàn AEON. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, trong năm 2025, Tây Ninh đã tổ chức thành công 3 đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, lao động tại Nhật Bản, trong đó có các chương trình xúc tiến đầu tư tại Tokyo và Ibaraki. Ngay sau các chương trình công tác, nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đã chủ động kết nối, làm việc và xúc tiến hợp tác đầu tư tại Tây Ninh, tiêu biểu như Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Maeda Kensetsu, Tập đoàn IHI, góp phần mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư cụ thể, thực chất và hiệu quả.

Dựa vào thế mạnh và lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư Nhật Bản, Tây Ninh đã xác định các lĩnh vực kêu gọi tập trung đầu tư gồm: Công nghiệp công nghệ cao; đổi mới sáng tạo, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; công nghiệp hỗ trợ; chế biến chế tạo (sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp bán dẫn, chế biến nông sản); công nghiệp dược và thiết bị y tế; công nghệ sinh học; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu; mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái và các lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ; giáo dục và đào tạo.

Theo định hướng Quy hoạch tỉnh điều chỉnh đã được phê duyệt, Tây Ninh cũng định hướng thu hút đầu tư xây dựng các tổ hợp trung tâm thương mại – dịch vụ - giải trí tại các khu vực đô thị động lực như Tân An, Tân Ninh, Long Hoa, Trảng Bàng và một số địa phương khác khi đủ điều kiện, nhu cầu phát triển. Đồng thời, tiếp tục hiện đại hóa hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích,… phát triển các khu thương mại tập trung gắn với du lịch, dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng mới của người dân.

Ông Hagino Tatsuya - Giám đốc cấp cao khối phát triển dự án và xây dựng Tập đoàn AEON (giữa) - trao đổi một số đề xuất đầu tư tại Tây Ninh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hagino Tatsuya – Giám đốc cấp cao khối phát triển dự án và xây dựng, Tập đoàn AEON cho biết, Tây Ninh là một trong 3 tỉnh phía Nam được AEON xác định là địa phương chiến lược phát triển bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đồng Nai. Ngoài các Trung tâm mua sắm có quy mô lớn, AEON còn phát triển nhiều mô hình siêu thị vừa và nhỏ (AEON MaxValu), phù hợp với quy mô và đặc điểm của từng khu dân cư.

Ấn tượng với sự phát triển và các tiềm năng của tỉnh Tây Ninh, đại diện Tập đoàn AEON cũng cho biết, định hướng thu hút của Tây Ninh về phát triển các khu phức hợp đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, logistics của tỉnh đang phù hợp với lĩnh vực và thế mạnh của Tập đoàn. Một trong những điều kiện khả thi được AEON xác định là các dự án cao tốc kết nối địa phương, kết nối vùng đang triển khai của Tây Ninh, hình thành các trung tâm logistics, khu công nghiệp, khu kinh tế và hệ thống cửa khẩu quốc tế của tỉnh và vùng; từng bước hình thành chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả và tăng cường vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực. Thông qua nghiên cứu và đề xuất của tỉnh, Tập đoàn AEON cũng sẽ ưu tiên khảo sát, phát triển mạng lưới thương mại dọc các trục kết nối chiến lược từ Núi Bà Đen đến Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khai thác hiệu quả lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế và kết nối vùng.

Đánh giá cao quy mô đầu tư và các định hướng đầu tư của Tập đoàn AEON tại tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, chiến lược phát triển của Tập đoàn AEON phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh. Với các nội dung đã được trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh giao các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Tập đoàn AEON trong việc cung cấp các thông tin đầu tư, hướng dẫn chi tiết các thủ tục hồ sơ pháp lý, thủ tục đầu tư và các chính sách hỗ trợ đầu tư để tạo điều kiện cho Tập đoàn nghiên cứu, thực tế các dự án cụ thể để tiếp tục đầu tư, phát triển theo đúng định hướng của tỉnh và pháp luật của Việt Nam hiện hành.

Được thành lập từ năm 1758, AEON hiện là một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn trên thế giới, với 179 liên doanh trong và ngoài Nhật Bản. Ngày 7/10/2011, Công ty TNHH AEON Việt Nam chính thức được thành lập, đầu tư cho các hoạt động về xây dựng, tổ chức, quản lý và kinh doanh các mô hình trung tâm thương mại, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị hiện đại. Ngoài ra, AEON còn thực hiện các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến xuất nhập khẩu, thương mại và nghiên cứu; tại Việt Nam, Tập đoàn AEON có 8 công ty thành viên.