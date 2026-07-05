Tạo “vùng xanh” sạch ma túy nhờ sự quyết liệt từ cơ sở

Công an phường Hương An (thành phố Huế) tập trung để triển khai đợt kiểm tra, rà soát các đối tượng sử dụng ma túy trong khu dân cư. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Đồng lòng ủng hộ từ người dân

Phường Hương An nằm ở cửa ngõ phía Bắc của trung tâm thành phố Huế. Với dân số trên 40.000 người, tập hợp nhiều khu tái định cư, chung cư, cụm công nghiệp…do đó tình hình an ninh trật tự và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường khá phức tạp.

Quyết tâm phấn đấu trong năm 2026 đạt 75% tổ dân phố không ma túy và Phường không ma túy vào năm 2028, Công an phường Hương An đã quyết liệt trong tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Phường Hương An sạch ma túy, vững niềm tin”.

Thượng tá Hồ Hồng, Trưởng Công an phường Hương An cho hay, mục tiêu đưa ra của mô hình nhằm kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn, giảm dần và tiến tới không còn tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng hoặc sản xuất ma túy trái phép trên địa bàn phường; giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh từ ma túy như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, từ đó tạo môi trường sống an toàn cho người dân; đồng thời giúp người dân hiểu rõ tác hại của ma túy để tự giác phòng tránh và tham gia tố giác tội phạm... Trong đó, yêu cầu đặt ra của mô hình phải đạt 100% người nghiện có hồ sơ quản lý và được áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp (tại gia đình, cộng đồng hoặc cơ sở bắt buộc); không để phát sinh vụ việc nóng và hình thành các "hang ổ", tụ điểm phức tạp về ma túy tại địa phương.

Theo Trưởng Công an phường Hương An, để mô hình nhận được sự đồng lòng và hỗ trợ của người dân, đơn vị đã phát hơn 4.000 thư ngỏ đến cho bà con; tổ chức các buổi ký cam kết đến từng hộ gia đình, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhằm tuyên truyền tác hại ma túy, thông báo phương thức thủ đoạn và cách phòng, chống tội phạm ma túy; thông tin tuyên truyền phòng chống ma túy qua các kênh khác nhau.

Việc “đi từng ngõ, gõ từng phòng" gửi thư ngỏ đã nhận nhiều sự ủng hộ của người dân phường Hương An. Chị Phạm Thị Nở, người dân phường Hương An chia sẻ: “Đây là mô hình rất thiết thực, nhờ hoạt động này mà an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, con em bớt bị dụ dỗ bởi ma túy, ý thức phòng tránh và tố giác ma túy được nâng lên trong cộng đồng. Tôi mong muốn, mô hình này sẽ được duy trì, và sẽ quét sạch tệ nạn ma túy trên địa bàn dân cư, đem lại bình yên cho người dân”.

Quét sạch tệ nạn ma túy

Theo báo cáo của Công an phường Hương An, từ tháng 2/2026 đến nay, Công an phường đã xây dựng kế hoạch và tiến hành 16 đợt tổng rà soát, kiểm tra tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm, phức tạp về ma túy trên địa bàn phường như khu chung cư, tái định cư, cụm công nghiệp... Đơn vị đã huy động gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ gồm các lực lượng Cảnh sát cơ động, Dân quân tự vệ, lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và Công an phường tham gia rà soát, kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với 1.457 trường hợp. Qua kiểm tra, đã phát hiện 44 trường hợp dương tính. Công an phường ra quyết định xử phạt đối với 37 trường hợp; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 6 trường hợp, khởi tố 2 vụ/2 đối tượng về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Anh Nguyễn Hùng, người dân khu tái định cư, phường Hương An nói: “Sau các đợt test, nhận thức của bà con được nâng lên, người dân phối hợp tốt hơn trong tố giác, phát hiện và tuyên truyền. Đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ gia đình, xã hội, đặc biệt với thanh thiếu niên”.

Trực tiếp tham gia rà soát, kiểm tra chất ma túy trong cơ thể tại các khu dân cư, ông Lê Viết Thiện, cán bộ đảm bảo an ninh trật tự cơ sở phường Hương An chia sẻ: “Với mong muốn góp phần làm sạch tệ nạn ma túy trên địa bàn phường Hương An, tôi cùng các đồng đội trong tổ an ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại ngày đêm, chấp nhận gian khổ và cả những rủi ro có thể gặp phải. Chúng tôi sẵn sàng triển khai ngay mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, từ công tác tuyên truyền, rà soát đến test ma túy tại các khu dân cư và nhà trọ. Tin tưởng phường Hương An sớm trở thành phường không ma túy, mang lại môi trường sống an toàn, lành mạnh cho bà con.”

Ông Đặng Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy phường Hương An cho hay, để thực hiện hiệu quả mô hình này, phải có sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân. Đặc biệt, các đơn vị, chiến sĩ làm việc với tinh thần quyết liệt, không ngại gian khổ hay nguy hiểm. Trong thời gian đến, Công an phường sẽ ráo riết hơn nữa với tội phạm ma túy, đồng thời xây dựng kế hoạch dài hơi “chà đi xát lại” để rà soát các đối tượng còn nằm trong khu dân cư liên quan đến ma túy. Với quyết tâm sớm đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn.

Trong những năm qua, thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, từng bước kiểm soát, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng thành phố Huế không ma túy, riêng năm 2025, Công an thành phố Huế đã bắt xử lý hình sự 243 vụ/451 tội phạm ma túy. Nhiều chuyên án lớn đã được xác lập, đấu tranh thành công, bắt giữ hàng chục đối tượng phạm tội, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp, heroin, cần sa cùng nhiều vũ khí, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mang lại nhiều kết quả tích cực, nổi bật, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phòng, chống ma túy, tạo sự lan tỏa rộng khắp thành phố và phủ xanh “đề kháng” chống lại ma túy đối với mỗi người dân, gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học./.