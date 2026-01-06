Tạo sự đột phá về tăng trưởng kinh tế tại các xã ven biển

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN



Đoàn đã làm việc với các xã bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua, gồm Hòa Thắng, Lương Sơn, Hồng Thái, Sông Lũy, Hàm Thuận, Hàm Liêm và Hồng Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2026.





Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN



Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Phúc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2025; việc đi vào hoạt động chính quyền hai cấp đạt hiệu quả, đặc biệt là việc hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại xảy ra và công tác khắc phục hậu quả trong các đợt mưa lũ vừa qua.



Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các xã tiếp tục rà soát lại các nghị quyết của xã và đối chiếu các nghị quyết của tỉnh và Trung ương để điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, ngay từ đầu năm 2026, Đảng ủy các xã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, chi tiết; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn trách nhiệm cá nhân để làm căn cứ theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.



Đối với các xã bị thiệt hại nặng do thiên tai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các xã cần bố trí nhân lực hỗ trợ kịp thời cho người dân còn bị thiệt hại, giúp họ sớm ổn định cuộc sống; chăm lo Tết Nguyên đán đầy đủ cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ.



Đoàn công tác ghi nhận đầy đủ các vướng mắc, kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các xã; sẽ báo cáo cụ thể cho Tỉnh ủy, UBND và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các lãnh đạo các xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng năm 2026. Cụ thể, năm 2026, Đảng ủy các xã xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm bám sát chủ đề của Tỉnh ủy: “Tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, đột phá phát triển”. Trong đó, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, kinh tế số, kinh tế xanh làm động lực chính để tạo sự đột phá về tăng trưởng kinh tế; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; lãnh đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Năm qua, Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chương trình công tác năm, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Phần lớn các xã đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, các xã đã tập trung thực hiện công tác theo dõi, ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại các xã tiếp tục được chú trọng./.